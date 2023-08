Děravé Česko. Za hodně silnic a hodně záplat platíme skoro nejvíc v Evropě

Chybí dokončení klíčového pražského okruhu, na kterém by se jednou měla potkat většina dálnic v Čechách. Roky se staví „severní D1“, tedy dálnice D35 spojující Čechy a Moravu mezi Hradcem Králové a Olomoucí, nedaří se dotáhnout D11 do Polska, zatímco Poláci už s asfaltem míří k hranicím, nedostavěná je D7 ve směru na Chomutov, D6 na Karlovy Vary…

Neexistuje ani souvislá dálnice z Prahy do Českých Budějovic a dál do Rakouska. „Za minulého režimu se státníci vymlouvali na složité geologické podmínky, kvůli kterým byla výstavba tak pomalá, ale přitom na Západě byli schopni postavit dálniční sítě skrz hory, údolí a často neprostupný terén za výrazně kratší čas,“ vzpomíná majitel Koh-i-noor Hardtmuth Vlastimil Bříza.

Současná stavba dálnice D4 z Prahy do Písku probíhá po letech příprav poměrně rychle díky projektu PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale do Českých Budějovic zatím nepovede.

„Pevně věřím, že do tří let bychom dálniční spojení Prahy s Českými Budějovicemi měli dokončit. Současná situace na staré benešovské silnici je prostě dále neudržitelná,“ říká v podcastu Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic. Právě tato organizace má výstavbu silnic na starosti.

Ministerstvo dopravy ČR si pro rok 2023 naplánovalo otevřít 40 kilometrů nových dálnic, příští rok přes 100 kilometrů a do 10 let by mělo Česko dostavět základní dálniční síť. Podílet by se na tom měl kromě státu také soukromý sektor – jako u D4 formou PPP.