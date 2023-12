Do školství a vědy jdou peníze, ale Česko stejně ztrácí dech

Nouze o lidi s diplomem se projevuje jak v případě starších lidí, tak i u mladých. Co se týče vzdělávání dospělých, vzdělávacích kurzů či studijních programů se účastní jen 7,8 procenta dospělé populace, což nás v unijním srovnání řadí až na 19. příčku. Ve věkové kategorii 25 až 34 let má v České republice titul z vysoké školy jen zhruba třetina populace.

Zatímco v rámci zemí OECD činí podíl studentů, kteří disponují titulem ze zkráceného vysokoškolského studia, v průměru 16 procent, v Česku je to pouze okolo jednoho procenta. Pro představu: v Rakousku, Španělsku či USA je to více než 40 procent.

Česko do školství podle údajů Evropy v datech investuje více než pět procent HDP, což je v evropském měřítku lepší průměr. V prestižním žebříčku THE World University Rankings však české univerzity v posledních letech spíše stagnují.

Jak informuje nezávislý informační portál vedavyzkum.cz, do první tisícovky nejlepších světových škol se letos vešly pouze tři. Nejlépe hodnocenou českou vysokou školou je dlouhodobě Univerzita Karlova, patří jí 501.–600. příčka, podobně jako například britské University of Greenwich, francouzské University of Lille nebo rakouské Univerzitě Johannese Keplera v Linzi.