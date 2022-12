Hodně doktorů, málo zlodějů a bytů. Žebříček kvality žití chválí i kritizuje

Pokud bychom v hodnocení ekonomiky hledali oblast, kde naopak zaostáváme, byla by to míra přidané hodnoty našeho exportu, kvůli které je Česko často označováno za „montovnu Evropy“.

Díky společné minulosti se často a rádi srovnáváme se Slovenskem, to je v unijním srovnání právě končícího roku až třetí od konce. Přehnaný optimismus by ale nebyl na místě.

Tím, co by nás ale mohlo posouvat výše, budou podle Navrátila v první řadě nezbytné investice do modernizace ekonomiky i do energetické efektivity. „A také investice do e-governmentu, primárně schopnosti státu dělat rozhodnutí na základě dat,“ uzavírá David Navrátil.