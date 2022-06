Češi bydlí skoro nejhůř v Evropě. Od potupy nás zachránily střechy a topení

Kvalita bydlení, což je jeden z komponentů celkového indexu, je nicméně v Česku v porovnání se zbytkem EU na vysoké úrovni a jen díky ní neskončilo Česko na posledních místech. Téměř všechny domácnosti jsou totiž schopny svůj domov adekvátně vytopit a do více než 90 procent z nich nezatéká. Obě tyto hodnoty jsou výrazně lepší než unijní průměr. To se však v příštích letech může změnit společně s růstem cen energií.

Česku připadá v eurounijním srovnání v oblasti bydlení 21. příčka. První pozici obsadil jeden ze severských států, kterým je tentokrát Finsko. To se chlubí vysokou úrovní bydlení, protože novostavby stojí relativně méně, stavební řízení jde rychle a relativně dostupné je i vlastní bydlení. Naopak nejhůř dopadlo Slovensko.

Jen získat stavební povolení v Česku průměrně trvá 246 dnů, asi stejnou dobu, jako lze stavební povolení vyřídit v Kosovu nebo v Pobřeží slonoviny. Není však výjimkou, že se při plánování větších stavebních projektů, které zahrnují výstavbu v řádech stovek bytů, na stavební povolení čeká i několik let.

„Délka stavebního řízení je jen část problému, podobně dlouho trvají i změny územních plánů, které málokdy umožní postavit to, co je aktuálně potřeba, v parametrech, které by u veřejnosti nevzbuzovaly často oprávněný odpor,“ popisuje problémy v Česku architekt a urbanista Peter Bednár, který se dlouhodobě věnuje plánování městských struktur, krajině a veřejnému prostoru.