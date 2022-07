Srovnání, které bolí. Česko se proměnilo v železniční skanzen

Detailní rozbor, jak se Česku podařilo dosáhnout na 12. místo najdete na konci článku. Velký podíl však v celkovém hodnocení hrál fakt, že máme nejhustší síť železnic v Evropské unii. Na tisíc čtverečních kilometrů připadá 121,25 kilometru kolejí, zatímco ve druhé Belgii je to přes 118 kilometrů a v Německu 107 kilometrů.

„Tuzemská železniční síť je hustá, ale z velké části je to muzeum. Jsme sice první, ale je to asi jako kdybychom sčítali počet černobílých televizorů na půdách, protože většinu železniční sítě tvoří lokálky s rychlostí 40-70 kilometrů za hodinu,“ říká Petr Šlegr, expert na železnici z Centra pro efektivní dopravu.

Tratí s rychlostí do 70 km/h je v České republice přes 5600 kilometrů, což je skoro 60 procent z celé železniční sítě. Jejich délka se dlouhodobě příliš nezmění a investice do lokálek jsou jen minimální. „Železnice může konkurovat jen pokud cestovní doba včetně cesty na nádraží a čekání na vlak bude srovnatelná nebo kratší s dobou jízdy autem,“ vysvětlil Šlegr, který považuje za efektivní investovat zejména do vysokorychlostních železnic a příměstské železniční dopravy.