Jako kůl v plotě. Malí podnikatelé si stěžují, že jim stát nepomáhá

Jenže digitalizace mnohem dramatičtěji probíhá na úrovni firem a Česko má v tomto ohledu co dohánět. Z průzkumu Barometer Strive Czechia společnosti Mastercard vyplývá, že vlak ujíždí především menším firmám, případně samostatným podnikatelům a živnostníkům.

Překážkou pro větší uplatnění moderních technologií je totiž zejména jejich nákladnost, a ta se nejvíc projevuje u mikropodniků do deseti zaměstnanců, u žen-podnikatelek a také u podnikatelů, kteří do Česka přišli třeba z oblastí postižených válkou.

V tom se výsledky Strive Czechia Barometru, který pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu iniciovalo Centrum pro inkluzivní růst společnosti Mastercard ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, do vysoké míry shodují s výsledky průzkumu provedeného agenturou CEBR v roce 2021 ve Velké Británii.

Samostatnou kapitolou jsou elektronické platební systémy, s některým z nich má zkušenost naprostá většina podniků zahrnutých do průzkumu. Nejčastěji používaným způsobem příjmu plateb jsou bankovní převody.

Zajímavostí je, že zhruba každá šestá firma vedená podnikatelem ve věku 35 let nebo méně experimentuje s kryptoměnami.

Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů výzkumu odpověděly kladně na dotaz, zda by si na pokrytí provozních potřeb nebo rozšíření činnosti vzaly úvěr. Jen pětina dotázaných ale v posledních 12 měsících půjčku nebo úvěr doopravdy využila. V polovině případů úvěrem financovali provozní kapitál (51 %), dalšími důvody zadlužení bylo rozšíření podnikatelské činnosti (29 %) a investování (23 %).

Výzkum pak ukázal poměrně významný rozdíl v přístupu k úvěrování mezi firmami různých velikostí. Z malých podniků (11–49 zaměstnanců) využilo úvěr nebo půjčku 36 procent, mezi mikropodniky (1–10 zaměstnanců) to ve sledovaném období bylo jen 19 procent a mezi samostatnými podnikateli na cizí zdroje dosáhl ani ne každý desátý (8 %).

Velikost firmy se ukázala být výhodou také v přístupu k rozličným programům podpory podnikání. Zhruba dvě třetiny samostatných podnikatelů v průzkumu uvedly, že nemají přístup k žádné podpoře, zatímco u podniků s 11–49 zaměstnanci tento problém pociťuje jen 21 procent respondentů. Takový rozdíl staví samostatné podnikatele do jasně nevýhodné situace, což se o to více projevuje v krizových obdobích, jako byla pandemie covidu-19 anebo dnešní energetická krize.

V průběhu následujících tří let chce pomoci zhruba 250 tisícům podniků v přechodu k digitální ekonomice, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, ale ve spolupráci s finančními institucemi i rozšířením finančních služeb zaměřených právě na segment malých firem.

Jakkoliv lze citovanou nedostupnost podpory, ať už jde o podporu ze strany státu, oborových organizací, nebo soukromého sektoru, do určité míry vysvětlit i nedostatečným povědomím podnikatelů a nejen její reálnou nedostupností, je zjištění výzkumu přinejmenším znepokojivé.

„Význam digitalizace naplno ukázala pandemie covidu-19 a většina podnikatelů věří, že je digitalizace pro jejich budoucí úspěch zcela zásadní. Je tedy velmi potěšující, že i přes nesporné problémy firmy v ČR mají vůli a zájem zlepšovat a zefektivňovat své provozy a mimo jiné se také zasadit o co největší energetickou úspornost. Už jen proto by jim měl stát vyjít vstříc a pomoci jim co nejvíce,“ řekl v souvislosti s výzkumem a na něj navázaným programem Strive Czechia prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.