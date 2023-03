Česko se řítí do nastražené pasti, dostihne ho sázka na levnou práci

„Českou ekonomiku v současnosti oslabují tři hlavní faktory,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. „Zaprvé, je závislá na levné a dostupné pracovní síle. Češi mají ve srovnání s Německem nízké mzdy, a to nejen absolutně, ale i po zohlednění produktivity. Jenomže počet pracovníků bude kvůli demografickým změnám dál klesat, což tlačí mzdy nahoru. Pracovní síla už tím pádem nebude ani levná, ani dostupná.“

Jako druhý problém Navrátil zmiňuje energetickou náročnost ekonomiky. Třeba ve srovnání s Dánskem spotřebujeme dvojnásobek energie na jednotku HDP, ovšem i Německo, které má, podobně jako my silný průmysl, má tento ukazatel o 50 % nižší. „To je v době energetické krize a v situaci, kdy u některých surovin nejsme soběstační, velký problém,“ upozorňuje ekonom. Poukazuje i na skutečnost, že jsme sice silně vývozní ekonomika, ale stejně tak ekonomika silně dovozní.

„Dovozní náročnost automobilového odvětví se dostává mírně přes 50 %, v případě výroby počítačů nebo chemických látek to je dokonce nad 75 %,“ vypočítal Navrátil. Společným rysem těchto oblastí je podle něj právě nízká přidaná hodnota české ekonomiky. „Od finanční krize vidíme, že se tempo dohánění životní úrovně v Německu víceméně zastavilo a dostali jsme se do něčeho, co lze nazvat past ekonomiky středních příjmů.“