Burza vyhlíží desítky nových firem. Nadějí jsou mladí dědicové

Potvrzuje to i aktuální IPO Index, který představila společnost Starteepo. Ta vytipovala a předběžně odhadla možnou tržní kapitalizaci u 300 firem, které by mohly jednoho dne o vstup na burzu usilovat.

Podle investora Ondřeje Tomka by burze prospělo vstřícnější regulatorní prostředí, tak aby se na burzu povedlo vtáhnout víc domácího kapitálu od zdejších fondů či drobnějších investorů. Udržet část tohoto kapitálu doma by prospělo celé ekonomice, shodli se všichni tři účastníci diskuse.

„Kdyby stát zapojil více penzijní fondy, tak dokáže na pražskou burzu přivádět lokální peníze. Tím se zvedne objem likvidity a to umožní i lokálním firmám nasávat kapitál který bude víc z místních zdrojů, tak aby se z menších firem stávaly ty větší. To je přesně ta spirála, která se tady musí roztočit,“ uvedl Tomek.

„Ten ekosystém, který tu máme, je kompletní. To auto jezdí, jen do něj nikdo nesedá,“ shrnuje situaci na domácím kapitálovém trhu Bostl – s tím, že ale „nazrál čas“ na změnu. „Během dalších pěti let se nám odšpuntuje hlavní trh a bude tam deset patnáct nových Kofol. To je absolutně reálné,“ doufá Bostl. Zároveň by podle něj mohly ročně přibýt tři až čtyři nové firmy na vedlejším trhu Start.