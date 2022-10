Do aukce jde největší sbírka Pokémonů na světě. Cena se odhaduje na miliony

Informace a záběry si můžete i poslechnout a prohlédnout v úvodní videoreportáži.

„Já chtěl bych být tím nejlepším, jak nikdo přede mnou,“ zpívá se v českém překladu a s hlasem zpěváka Petra Koláře ve znělce kultovního japonského animovaného seriálu Pokémon.

A tou nejlepší, alespoň co se týče sběratelství všeho, co se Pokémonů týká, byla ještě donedávna Lisa Courtney z hrabství Hertfordshire ve východní Anglii. Do Guinessovy knihy rekordů se zapsala poprvé už v červnu roku 2009.

Příběh sběratelky, která nemůže přestat. Má i pokémoní toaletní papír

Tehdy ještě jednadvacetiletá dívka nashromáždila za 13 let přes 12 000 předmětů souvisejících s Pokémony, od kartiček, manga komiksů a knížek přes videohry a filmy až po hračky včetně figurek a plyšáků, a to nejen z Británie, ale i Francie, USA a samozřejmě i Japonska. Snad nejbizarnější kousek, který objevila, byl podle ní pokémoní toaletní papír.

„Prvně to začalo, když jsem měla své první Nintendo. Vždycky jsem byla posedlá videohrami a také časopisy o nich, když jsem byla malá. A když mi bylo devět, viděla jsem magazín s posledními novinkami z Japonska - a tam byl Pikachu,“ vysvětlovala Courtney už před pěti lety pro Guinessovu knihu rekordů.

„Hned na místě jsem se do něj zamilovala a Nintendo časopisy jsem nepřestala sledovat, abych měla přehled o datech premiér. Moje dnes už zesnulá babička a také maminka to zjistily a objednaly mi kupu náhodně vybraných předmětů,“ dodala rekordmanka.

Mladá anglická sběratelka už pak nikdy s koníčkem nepřestala. A právě v roce 2017 s ní Guinessova kniha rekordů natočila rozhovor poté, co její sbírka v srpnu 2016 překonala 17 000 předmětů.

Nový rekordman? Spíše stejný. Prodej bohužel kvůli penězům

Teď se ale objevila ještě větší sbírka, a 18. října dokonce míří do aukce. Čítá přes 20 000 kousků a dražebníci z Hansons Auctioneers odhadují, že by se mohla prodat za 300 000 liber, tedy až 8,4 milionu korun. Majitel sbírky si přeje zůstat v anonymitě. Do aukce ji totiž dává „z finančních důvodů,“ a z těch „sentimentálních“ si naopak pár věcí ponechá.

Údaje zveřejněné anglickou dražební síní ale nasvědčují, že se jedná právě o Lisu Courtney. Aukční dům totiž popisuje vlastníka sbírky jako ženu – také z Hertfordshire –, která ji shromažďovala po dobu 25 let. V roce 2009 se také zapsala do Guinessovy knihy rekordů a v roce 2016 to prý také dokázala znovu. S koníčkem navíc začala od té doby, co o jejich premiéře v Japonsku roku 1996 četla v časopise Nintendo.

A stejně jako pro Lisu Courtney byl i pro ni Pokémon záchranou, když ji šikanovali ve škole. Tehdy se prý mohla do jeho světa ponořit, ukrýt a časem také najít kamarády se stejným zájmem.

Bilionová franšíza je lepší než růžové koťátko či kouzelníci

Celosvětově populární sci-fi příšerky vymyslel japonský designér Satoši Tadžiri, který v únoru roku 1996 nejdřív vytvořil hru pro původní Game Boy od Nintenda. V dubnu následujícího roku dorazily na televizní obrazovky jako anime seriál a ten se po distribuci do zahraničí stal globálním fenoménem - dočkal se mnoha pokračování, navazujících řad i kreslených filmů.

V roce 2016 následovala i rozšířená mobilní hra Pokémon Go a o tři roky později se příšerky dostaly také do kin jako hraný snímek, ve kterém nejznámější z nich, Pikachu, poprvé promluvil, a to hlasem Ryana Reynoldse.

Nejvýdělečnější mediální franšízy.

Ještě loni se uvádělo, že Pokémon je s přehledem nejvýdělečnější mediální franšíza na světě. Podle odhadů utržil až 100 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 2,5 bilionu korun, a poráží i fenomény jako Hello Kitty, Star Wars, Marvel nebo Harry Potter.