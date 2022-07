Recept Volkswagenu. Jeden rozměr, jedna výroba, rovná se levnější elektroauta

První z celkem šesti gigatováren bude stát v saském Salzgitteru. Od roku 2025 by měla začít dodávat unifikované bateriové články, jejichž formát a velikost bude pro všechny elektromobily vyrobené firmou jednotná a budou je využívat automobilky napříč koncernem.

Do roku 2030 bude mít 80 procent vozů vyrobených automobilkami napříč koncernem Volkswagen bateriové systémy s unifikovanými články.

Koncern by se tak mohl vyhnout potížím s námořní dopravou a výpadkům výroby v Číně, Japonsku a Jižní Koreji, které jsou největšími dodavateli bateriových článků na starý kontinent.

Pokud však mají elektromobily nahradit auta se spalovacími motory, jak to zatím má v plánu do roku 2035 Evropská unie, bude třeba zajistit i dostatek surovin pro výrobu baterií. Sám finanční ředitel automobilky VW Arno Antlitz v červnu uvedl, že právě toto by mohl být problém.