Jedna baterie pro celý Volkswagen bude levnější a vyrobí se v Evropě

Volkswagen (VW) podnikl důležitý krok ke svým cílům v oblasti elektromobility. Představil v Salzgitteru novou továrnu na bateriové články, z nichž se akumulátory do elektromobilů skládají. Výrobna SalzGiga má dodávat baterie pro veškeré automobilky z koncernu. Závod se naplno rozjede v roce 2025 a právě díky němu se chce VW stát lídrem ve výrobě článků na evropském trhu.

Výrobu a výzkum baterií bude řídit nově vzniklá divize The PowerCo. Za její vedení je zodpovědný Thomas Schmall. „Jde o poměrně velký byznys. PowerCo se stane globálním hráčem v oblasti baterií,“ řekl Schmall.

Podle generálního ředitele koncernu Herberta Diesse se gigafactory v Salzgitteru stane energetickým centrem VW, odkud bude řízena celá strategie výroby článků a odkud budou putovat baterie pro celou skupinu.

Koncern má v plánu mít v Evropě celkem šest továren na baterie. Kromě Salzgitteru již mají jisté místo ve španělské Valencii a švédském Skelleftea. Další zemí, kde by mohla gigafactory vyrůst, je i Česká republika.

Bývalý šéf Škody Auto Thomas Schäfer, který se přesunul do vedení značky Volkswagen, při svém letošním odchodu z funkce prozradil, že by chtěl, aby se baterie vyráběly právě v Česku. Jako o vhodné lokalitě pro továrnu se mluví o bývalém armádním letišti v obci Líně u Plzně. Hodnota celého projektu by se mohla vyšplhat až k 5 miliardám eur, tedy asi 122 miliardám korun.

„Koncern Volkswagen momentálně hledá vhodnou lokalitu ve střední nebo východní Evropě pro stavbu jedné ze šesti plánovaných továren na výrobu článků baterií (gigafactories). Finální rozhodnutí lze očekávat v horizontu několika měsíců,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí Škody Auto.

Obchod s bateriovými články je jedním z pilířů nové strategie automobilky. „Díky ní se VW stává předním poskytovatelem udržitelné a softwarově řízené mobility zítřka. Zřízení vlastní továrny na výrobu článků je technologickým a ekonomickým megaprojektem,“ říká generální ředitel koncernu VW Herbert Diess.

Koncern může díky nové „dceřince“ snížit závislost na dovozu klíčové součásti elektromobilů z Asie. Výroba bateriových článků byla pro Evropu totiž příliš drahá, a tak jejich hlavním dodavatelem byly země jako Čína, Jižní Korea či Japonsko. Nyní se může koncern vyhnout problémům s dopravou i výpadky tamní výroby.

„Německo chce být uhlíkově neutrální zemí a chceme to udělat sami. Můžeme objednávat baterie z Číny, ale dnes to můžeme udělat lépe. Potřebujeme lepší produkci baterií v Evropě, tady v Německu,“ uvedl německý kancléř Olaf Scholz.

Foto: Volkswagen Takto bude vypadat továrna na bateriové články v Salzgitteru.

Společnost rovněž představila nový bateriový článek, jehož formát je jednotný pro všechny elektromobily, ale je možné v něm použít různé chemikálie. Současné vozy na elektřinu nyní pohánějí různé typy baterií, jež mohou pocházet od různých dodavatelů. VW to ale chce změnit a do roku 2030 bude 80 procent jeho vozů jezdit s jednotnou baterií. Tyto baterie bude The PowerCo produkovat od roku 2025.

VW předpokládá, že se díky tomuto systému cena baterií sníží až o 50 procent. Právě cena baterií aktuálně činí zhruba třetinu prodejní ceny elektromobilu.

Baterie se budou brzy vyrábět tam, kde se ještě z výrobních linek sunou motory. Stephan Weil, premiér Dolního Saska

Německý koncern elektromobilitu dlouhodobě podporuje. Již dříve oznámil svůj cíl překonat do roku 2025 Teslu a stát se největším výrobcem elektromobilů na světě.

„V Salzgitteru vidíme transformaci automobilového průmyslu jasněji než v jakékoli jiné části Německa. Baterie se budou brzy vyrábět tam, kde se ještě z výrobních linek sunou motory,“ říká premiér Dolního Saska Stephan Weil. Nyní se v závodě vyrábějí benzinové motory, kterých se v Salzgitteru doposud vyrobilo 63 milionů, dále rotory, statory a komponenty.

Továrna v Salzgitteru Objem produkce v roce 2021: 811 000 motorů, 250 000 rotorů/statorů

V roce 2019 – spuštění pilotní výrobní linky na baterie

V roce 2025 – start produkce baterií v závodě SalzGiga

Kapacita 40 GWh ročně – 0,5 milionu elektromobilů

Dodávky energie pro výrobnu – 100% čistá energie

Do podniku s bateriemi chce VW investovat přes 20 miliard eur (496 miliard korun), vytvořit 20 000 nových pracovních míst a do roku 2030 dosáhnout příjmů 20 miliard eur.