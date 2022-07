Jedna z největších pražíren kávy v zemi mění majitele

Radka a Jiří Plškovi v roce 2011 krátce po sobě opustili svá zaměstnání a naplno se pustili do podnikání s kávou – založili si pražírnu Coffeespot.

Po jedenácti letech je z Coffeespotu jedna z největších pražíren v zemi. Měsíčně upraží 10 tun kávy a ročně přesáhne hranici sta tun. Tržby společnosti se v roce 2021 vyšplhaly na vyšší desítky milionů korun a jejich kávu si pravidelně kupují tisíce zákazníků. V poslední letech začala firma spolupracovat s čokoládovnou Janek a tato spolupráce teď vyústila v to, že Janek část Coffeespotu odkoupil.

„S Jirkou se známe spoustu let. Jeho přístup k podnikání mě vždycky inspiroval a protože jsem v Coffeespotu před lety sám pracoval, přenesl jsem nasbírané zkušenosti i do naší čokoládovny,“ říká spolumajitel čokoládovny Janek Václav Durďák s tím, že když se pak o Coffeespot začali zajímat investoři, rozhodli se s Plškovými domluvit a firmu od nich sami odkoupit.

„Nechtěli jsme, aby skončila v cizích rukách. Chtěli jsme ji my, a především jsme chtěli zachovat kontinuitu všeho, na co jsou zákazníci zvyklí,“ dodává Durďák, podle kterého nemalou roli v obchodu sehrál i fakt, že se obě rodiny přátelí a společně tráví i dovolené.

Investorů, kteří se o Coffeespot v posledních letech zajímali, bylo přitom víc. Podle Jiřího Plška cena nebyla to nejdůležitější.

Se spojením pomohl oběma firmám podnikatel Michal Bábíček, majitel společnosti Valve Control. Ten také do pražírny částečně vstoupil, a umožnil tak profinancovat celý obchod.

„Jeho role v tomto obchodu je čistě finanční a on sám se nadále věnuje vlastním podnikatelským aktivitám. Velkou výhodou bylo, že nás zná, ví, co obě firmy dokázaly a kdo za nimi stojí. Nebýt jeho přístupu a důvěry, ke spojení by nedošlo,“ dodává Durďák.