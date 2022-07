Chystá se nový plán na regulaci Airbnb. Podnikatelům hrozí milionové pokuty

Novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu by podle Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů, který stojí za návrhem regulace, mohla vstoupit v platnost od ledna příštího roku. Uvedl to v rozhovoru pro Seznam Zprávy Byznys po jednání u kulatého stolu se zástupci poslaneckých klubů, hlavního města Prahy, ubytovatelů a dalších zainteresovaných stran.

„Takto radikální zvýšení mi připadá dost nešťastné. Citelně to postihne ty hostitele, kteří již poplatky řádně platí, a naopak ještě více odradí ty, kteří se placení vyhýbají. Spíše než zvýšení poplatku téměř na pětinásobek by se vláda měla soustředit na neplatiče. To, zda lidé poplatky za své hosty platí, si mohou úřady dohledat. Podle mého názoru – než vymýšlet další regulace by bylo od státu efektivnější umět si pohlídat dodržování již existujících povinností,“ říká Zuzana Benešová.