Pronájmy přes Airbnb zdražily. Turisté se vrací a nabízených bytů je méně

Lidé, kteří pronajímali své byty přes službu Airbnb a další platformy pro krátkodobé ubytování, s napětím čekali, zda a jak rychle se turismus po pandemii opět vzpamatuje. Rok 2022 s sebou přinesl pozitivní zprávu. Lidé nejen že chtějí opět cestovat, ale za ubytování jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu, ukazují data společnosti Seven Keys, která provozuje krátkodobé pronájmy přes Airbnb a ročně ubytuje asi 10 tisíc hostů. Navíc sezóna začala letos dříve, než tomu bylo v době před koronavirovou krizí.

„Většina turistů začínala do Prahy přijíždět až v dubnu, ale nyní jsme zaznamenali velkou poptávku už od konce ledna. Obsazenost je o pětinu vyšší než před rokem 2020,“ říká zakladatelka společnosti Seven Keys Zuzana Benešová.

Důvodem podle jejích slov je nejen hlad po cestování, ale také fakt, že nabídka bytů na krátkodobé pronájmy v Praze klesla.

To ukazují i data serveru AirDNA, který analyzuje trh krátkodobých pronájmů. Na pražském trhu je podle těchto dat aktuálně přibližně šest tisíc aktivních pronájmů pro krátkodobý pobyt. Ještě v roce 2019, než celý běh ekonomiky zasáhly dopady pandemie koronaviru, byl tento počet více než dvojnásobný. V prvním čtvrtletí 2019 počet aktivních nabídek na trhu přesahoval 14,5 tisíce.

„Když při covidu nabídka krátkodobých pronájmů klesla na půlku kvůli přelivu bytů do dlouhodobých pronájmů, očekávali jsme, že se výhledově poměry zase vyrovnají. Aktuálně jsme ale v situaci, kdy je historické minimum jak nabídky krátkodobých pronájmů, tak i nabídky dlouhodobých pronájmů. Nedostatek nabídky se potom logicky odráží i ve vyšších cenách – u dlouhodobých pronájmů to je v Praze až 20% roční růst a u krátkodobých pronájmů to může být ještě o něco více,“ říká Vít Soural, projektový manažer firmy Flat Zone, která analyzuje data českých realit.

To by se v příštích týdnech a měsících mělo postupně měnit a nabídka bytů na Airbnb bude částečně narůstat. „Každý týden nabíráme do správy další apartmány. Buď se jedná o naše původní klienty, kterým skončil dlouhodobý nájemník, nebo nás oslovují noví zájemci,“ upřesňuje Svobodová.

Navzdory tomu ale nečeká, že by se trh s krátkodobými pronájmy vrátil na úroveň před covidem. S tím souhlasí také podnikatelé Jan Holinka a Sarah Salehová, kteří společně založili v roce 2013 vlastní firmu, přes kterou začali nabízet ubytování na Airbnb. V současnosti pečují o desítky bytů ke krátkodobým pronájmům v Česku.

„I když mnoho lidí si myslí, že ubytování turistů je jen o předání klíčů, je za tím hodně práce a úsilí. Část poskytovatelů zjistila, že je pro ně méně náročnější pronajmout byt dlouhodobě,“ uvádí Jan Holinka.

Airbnb pronájmy zdražily

Díky vysoké poptávce si tak oba poskytovatelé mohli dovolit zvýšit cenu za ubytování. V případě společnosti Seven Keys, která má aktuálně v portfoliu přibližně 40 nemovitostí k pronájmu, šlo o růst cen přibližně o čtvrtinu. Ke zdražení došlo podle zakladatelky firmy Zuzany Svobodové nejen za ubytování, ale také za poplatek za úklid, což, jak sama říká, „bylo nevyhnutelné vzhledem ke zdražení vstupních nákladů“.

„Na začátku roku jsme byli s cenami opatrní, protože jsme nevěděli, jak velký bude zájem ze strany turistů. Nyní máme ceny vyšší než před covidem a na denní bázi s cenami hýbeme, v drtivé většině nahoru, když vidíme, že se nám byty rychle obsazují. Tato sezóna je od roku 2015 jednoznačně nejsilnější, co se ceny za noc a obsazenosti týče,“ říká podnikatelka.

Turisty vyšší cena ale neodrazuje. V dubnu a květnu společnost dosáhla v průměru 80% obsazenosti, tedy o 20 % více než před krizí.

„Letní měsíce se také rychle plní, i když máme zkušenost, že se vyplatí být trpěliví a zbytečně nesnižovat ceny, protože velká část rezervací chodí na poslední chvíli,“ popisuje strategii zakladatelka Seven Keys.

Zvyšovat ceny za pronájmy bytů se rozhodli i Holinka a Salehová, „Ano, ceny jsme zvyšovali. I když je Praha celosezónní, poptávka je vyšší od dubna do října. Zvýšení proběhlo standardně s ohledem na rostoucí inflaci a zvýšení cen za energie,“ říká Jan Holinka pro SZ Byznys.

A zdražení ukazují i data z celopražského trhu. Podle AirDNA se aktuální průměrná denní sazba za pronájem pohybuje kolem 2 500 Kč za noc. Ještě v letošním únoru byla přitom asi na úrovni 1 800 Kč.

Společně s cenou rostla ale i průměrná obsazenost nemovitostí pronajímaných pro krátkodobé pobyty. Zatímco v letošním lednu se pohybovala jen kolem 40 procent, letos v dubnu vystoupala na dvojnásobek a vyšplhala se k 80 procentům.

Změna přišla po covidu

Podle dostupných dat o rezervaci ubytování přes Airbnb přišla po odeznění pandemie koronaviru změna v charakteru jednotlivých rezervací. Podle Seven Keys například dále roste počet pracovních pobytů. „Je to dáno mimo jiné i tím, že lidé mohou pracovat odkudkoliv a nemusí být fyzicky v kanceláři. To je jedna z pozitivních věcí, kterou pandemie přinesla,“ říká Zuzana Svobodová.

Podle jejích slov také už tolik nepřevažují víkendové rezervace a lidé hledají ubytování i uprostřed týdne, také se prodloužila délka pobytu. Dříve byla drtivá většina pobytů od čtvrtka či pátku do neděle.

„Nyní zaznamenáváme mnoho rezervací na více než jeden týden právě proto, že lidé mohou spojit dovolenou s prací,“ dodává.

Rostoucí zájem je podle Jana Holinky během začínající letní sezony také o velké apartmány o více ložnicích, které jsou vybaveny pro celou rodinu.