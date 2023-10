Drsný výpočet pro zájemce o bydlení. O 15 metrů méně a osm tisíc navíc

Přesto zůstává bilance spíše děsivá. V praxi by si v současné situaci mohli pořídit vlastní byt nebo dům jen dva z 10 oslovených Čechů. Ještě před dvěma lety by to podle dat Generali byl zhruba dvojnásobek.

„Ještě před pěti lety bylo možné za pět milionů korun koupit menší byt v Praze o ploše 48 metrů čtverečních. Při využití hypotéky s dobou splácení 30 let a LTV ve výši 80 procent ceny nemovitosti činila splátka něco málo přes 15 tisíc korun měsíčně. Letos by si za stejné peníze pořídili byt o velikosti 33 metrů čtverečních, pohoršili by si tedy o 15 metrů a připlatili by si zhruba 10 tisíc,“ komentuje Bečička.