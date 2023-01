Evropou obchází strašidlo převratu na trhu nemovitostí. Vyhne se Česku?

Jen těžko by se hledalo na realitním poli v posledním roce ožehavější téma, než je růst úrokových sazeb a s ním spojená stále vypjatější situace na trhu. Centrální banky kvůli inflaci zvyšují úrokové sazby a tím zdražují úvěry od bank, které jsou čím dál opatrnější v tom, komu a na co půjčku přiznají. Problém financování ale neřeší jen drobní kupci nemovitostí, strašákem se stává i pro velké evropské investory do komerčních nemovitostí. Ceny nemovitostí totiž prudce padají.