Hypotéky opět podražily

Po mírném oživení v březnu šly hypoteční sazby opět mírně nahoru. Většina bank kopíruje chování České národní banky a sazby drží beze změny. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu v dubnu vzrostla o tři bazické body a v prvním dubnovém týdnu činila 6,30 procenta.

„Nabídkové sazby podle Fincentrum Hypoindexu v dubnu oproti minulému měsíci opět mírně povyskočily. Příčina toho zvýšení je ukončení akčních slev u některých bank. Nicméně většina bankovního trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat, když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátka vzrostla o 70 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,3 procenta vzrostla v dubnu o 73 korun na 23 205 korun.

Pokud jde však o meziroční rozdíl, v takovém případě by splátka hypotečního úvěru vyskočila asi o tři tisíce korun, loni v dubnu byla totiž průměrná nabídková sazba 4,88 procenta.

Nejvýrazněji podražily desetileté fixace

V uplynulém měsíci vzrostly všechny průměrné nabídkové sazby hypoték fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak u hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), tak u hypoték s LTV nad 80 procent.

Nejvýrazněji vzrostly sazby desetiletých fixací hypoték s LTV nad 80 procent, a to o 12 bazických bodů na 6,38 procenta. Sazby rostly ale i u hypoték fixovaných na tři roky, a to o osm bazických bodů na 6,7 procenta. Je to současně nejdražší typ hypotečního úvěru na trhu.

ČNB stále vyčkává

Česká národní banka ponechala na konci března úrokové sazby v souladu s očekáváním opět beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak i nadále zůstává na sedmi procentech, kam se dostala loni v červnu.

Bankovní rada je však podle guvernéra centrální banky Aleše Michla stále připravena sazby zvýšit, zejména pokud vzroste riziko mzdově-inflační spirály.

Základní úrokové sazby by tak mohly zůstat na vyšší úrovni po delší dobu. To samé pak platí i pro hypoteční sazby. Na jejich výraznější pokles bude potřeba ale ještě počkat. Podle odborníků nejspíš až do příštího roku.