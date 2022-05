Plány na výstavbu družstevních bytů v Praze se hroutí. Radní se neshodnou

Proces výstavby od založení do předání bytů: 3 až 4 roky

Orientační průměrná výměra bytu: interval od 54 m 2 do 65 m 2

První připomínka spočívá v tom, že družstvo fakticky od hlavního města získá zcela zdarma právo dlouhodobě užívat pozemky města a Praha z toho nebude mít žádný aktuální profit. Podle této připomínky by tak šlo o neopodstatněnou výhodu pro družstvo a jeho členy.

„Tvrdím, že není možné dotovat vlastnické bydlení, které z projektu nakonec vznikne, tím, že město poskytne bezplatně pozemek. Pozemků je limitované množství a pokud by uživatelé po tu dobu, kdy ho mají pronajatý, neplatili, město nebude generovat další hodnoty pro případné další projekty,“ uvedl zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě).

Podle Zelenky by měli družstevníci platit po dobu užívání pozemku minimálně jedno procento z jeho hodnoty, což by v případě pozemku na Praze 5 podle současných odhadů cen vycházelo asi na 1,2 milionu korun za rok.

Proti výtce ale autorka projektu argumentuje několika body. Ve hře je takzvaný příspěvek do fondu rozvoje dostupného bydlení, který budou družstevníci městu platit. Má jít, stejně jako v případě poplatku za „pronájem“ pozemku, který navrhuje protistrana, o jedno procento z aktuální hodnoty pozemku. Poplatek do fondu rozvoje dostupného bydlení by však měl fungovat jako záloha na budoucí odkup pozemku.