Útěk s hypotékou bude levnější než se čekalo. Přesto lidé zaplatí desetitisíce

„Za každý započatý rok do konce fixace by spotřebitel měl zaplatit maximálně 0,25 % z předčasně splacené částky, celkově však nejvýše jedno procento z předčasně splacené částky,“ představil na konci října svůj pozměňovací návrh poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Podle hypotečních expertů se ale poplatkem v nově schválené výši plán na omezení hypoteční turistiky, tedy přesouvání klientů s hypotékou z banky do banky, mine účinkem. Právě to mělo být původním cílem novely. Banky totiž argumentují tím, že na odchodu klienta tratí, protože při poskytnutí hypotéky si nějak musí zajistit peníze a se splátkami počítají při svých dlouhodobých rozvahách.

„Poplatek, který se bude řídit počtem let do konce fixace na úrovni 0,25 % vnímám spíše jako symbolický. Pro klienty tak bude pokračovat jednoduchá matematika a přechod k výhodnějšímu nastavení úvěru v období trvající fixace bude velmi otevřený. Bankám to však u delších fixací nebude finančně vycházet a éra dostupných delších fixací tím skončí,“ dodává expert.

Pokud by v nastíněném případu platil původní návrh dvouprocentního poplatku, klientovi by se změna už nevyplatila. „Samozřejmě ale musíme mít na mysli, že i tato kompromisní podoba novely zákona je lepší než nic,“ přesto dodává.

Problém by naopak nastal v okamžiku, kdy by se úrokové sazby posunuly například na nízkou úroveň z úvodu roku 2021, kdy by poptávka po fixacích na víc jak pět let opět vzrostla.