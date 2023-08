Už rok se v Praze nestaví nové kanceláře. Na prostory si firmy počkají

Jediným východiskem, jak tlumit tlak rostoucích cen pronájmů, je při stávající poptávce výstavba. To by se v příštích dvou letech mohlo podle očekávání poradenské společnosti Savills podařit. Do konce roku 2025 by totiž mohlo být v Praze postaveno až 200 000 metrů čtverečních nových prostor.