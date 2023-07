Firmy investují miliardy do nájemního bydlení. Na vlastní totiž lidé nemají

„Dříve jsme stavěli byty primárně na prodej. Změnil to právě dokončený Fragment, který je od počátku koncipován jako projekt prémiového nájemního bydlení. Díky tomu jsme začali přemýšlet o nájemním bydlení v širším kontextu a ve větším měřítku a rozhodli jsme se postupně budovat nemovitostní fond. Do roku 2029 chceme mít 1000 nájemních bytů,“ uvedla pro Seznam Zprávy Martina Kalusová, tisková mluvčí společnosti Trigema.

„Přímo do segmentu nájemního bydlení plánujeme investovat pět miliard korun,“ dodává šéf Creditas Real Estate.

Výstavba bytů určených k nájemnímu bydlení neláká ale pouze developery a individuální zájemce o bydlení. Do hry se stále více zapojují právě velcí institucionální investoři (banky, pojišťovny, fondy…), kteří z vlastního portfolia desítek až stovek bytů chtějí vybudovat byznys.

Kromě toho se v hlavním městě staví dalších více než tisíc jednotek, které mají být dodány v letech 2023 a 2024. Dalších 4500 bytů by se mělo vybudovat v průběhu příštích pěti let. Data zveřejnila ve svém průzkumu z letošního března poradenská společnost Savills.

„Na trhu se objevuje celá řada zajímavých investičních příležitostí a prodávající jsou více otevřeni jednání o ceně. To je pro investora našeho typu dobrá konstelace a plánujeme ji náležitě využít,“ uvádí David Fogad, obchodní ředitel fondu.

Ačkoliv je zatím středobodem hlavního dění nájemního bydlení Praha, podle ředitele investičního poradenství ve společnosti Savills Frasera Watsona by se situace mohla velmi brzy změnit.

„Očekáváme, že růst v této oblasti v České republice bude mít dopad i na větší krajská města (Brno, Ostrava a Plzeň), neboť ta čelí stejnému druhu tržních sil, které tlačí obyvatele do soukromého nájemního bydlení namísto vlastnického. To znamená, že by měla existovat možnost budovat toto měřítko i na celostátní úrovni, což je důležité pro investory, kteří o tomto sektoru uvažují,“ vysvětlil ředitel investičního poradenství.