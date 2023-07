Češi nechtějí jen nejnovější iPhony a Apple Store v Česku asi hned tak nebude

Česko na oficiální Apple Store stále čeká – ovšem firem, které na spolupráci s ikonickým jablkem sázejí, přibývá. Jednou ze společností je například iStyle, který má v Česku tržby tři miliardy korun a deset prodejen.

I tyto prodejny – od vzhledu až po kvalitu služeb – si přitom „diriguje“ sám americký výrobce elektroniky, firma Apple.

Apple rozhoduje i o podlaze

„Je to soubor několika kritérií. Vhodná lokalita, vybavenost prodejny. Náš tým vše už od stavby prodejny řídí se společností Apple. Všechny parametry jsou jasně dané – jaký bude nábytek, jaká bude podlaha, jaké bude osvětlení, vybavení. Jak bude celá prodejna vypadat,“ vysvětluje v rozhovoru pro SZ Byznys obchodní ředitel iStyle Matyáš Rezek s tím, že vždy záleží i na tom, jakou certifikaci – tedy úroveň – daná prodejna má.

Například koncept Apple Premium Partner má ambici se prodejnám Apple Store přiblížit co nejvíc a nároky Apple se propisují nejenom do prodejen, ale také do online služeb – webu a e-shopu. Rozdíl mezi Apple Storem a partnerskými obchody je v příslušenství. Partnerská prodejna může nabídnout širší paletu doplňkového sortimentu, na druhou stranu jsou však i určité produkty, které lze pořídit jen v Apple Storu.

Masaryčka a obchod s jablkem

Chystá se do Česka i oficiální Apple Store? „S námi Apple tyto informace nesdílí. Apple staví podle nějakého klíče, který nikdo moc neumí rozluštit, takže je velká otázka, kdy a jestli tu vůbec někdy bude,“ říká Rezek a dodává, že kdyby se Apple do Česka chystal v nejbližší době, nepovolil by společnosti nový obchod iStyle v Masaryčce – nové budově od slavné architektky Zahy Hadid hned vedle Masarykova nádraží v Praze. Tady firma chystá prémiový obchod, který se co nejvíce přiblíží ikonickým jablečným obchodům, a jak zaznívá na trhu, takové místo by si Apple spíš nechal pro sebe.

Partnerské prodejny Apple Zboží společnosti Apple nabízí na českém trhu například společnosti iWant a iStyle. Obě se předhánějí, na kterém lukrativním místě svou prodejnu otevřou, a obě mají obchody, které se svým konceptem velice blíží originálním Apple Storům. iWant má prodejnu na Václavském náměstí, iStyle míří na pražskou Masaryčku.

Telefon se mění později a za starší model

Firmy ale vedle stavby nových prodejen musí také reagovat na měnící se chování zákazníků. A je to vidět nejenom u těch individuálních, ale také i u firem, se kterými iStyle spolupracuje. „Naši firemní zákazníci teď víc přemýšlejí o tom, jak nastavit ten optimální obměňovací cyklus. Firmy většinou měnily telefony třeba jednou za dva roky, dneska jsou to tři až čtyři roky. U počítačů to byly tři roky a dneska to jsou čtyři roky,“ dodává Rezek a říká, že se mění i portfolio prodávaných modelů.