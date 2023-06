Fialova, či Babišova drahota? Může za ni Putin, ale i Babiš, říká první dáma ČNB

Ekonomka a viceguvernérka České národní banky (ČNB) ale vidí dva viníky extrémního růstu cen. „V první řadě je to Putinova drahota. Nebýt války na Ukrajině, měli bychom tu vyšší inflaci než dvě procenta, ale nedostala by se do rekordních výšek. Skutečný šok byly ceny energií a pohonných hmot v důsledku války,“ řekla v rozhovoru pro SZ Byznys Eva Zamrazilová.