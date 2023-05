Je jim 18 a zazářili jako investorské hvězdy. Teď se jim nabídky jen hrnou

S kamarády se přihlásili, ale tehdy ještě neuspěli. V dalších pokusech nepostoupili ani do semifinále prestižního klání a ani tentokrát si v konkurenci tří tisícovek týmů z celého světa nevěřili.

K dispozici dostali virtuálních sto tisíc dolarů a měli splnit dva cíle: během pěti let vydělat deset tisíc dolarů navíc a během patnácti let vydělat dost na otevření vlastního jógového studia.

Proto seriózní investiční strategii, na které od podzimu dohromady strávili několik stovek hodin, odlehčili při prezentaci jógovými pozicemi i tanečky, což na porotu zapůsobilo. „Snažili jsme se tam zakomponovat humor, atmosféru to odlehčilo,“ myslí si mladý investor.

Jak přistoupili k investiční strategii? Nejdřív si nastudovali klienta, odhadli, kolik si může vydělat a jaké má náklady. Sto tisíc dolarů rozdělili na dvě části, jedna byla na dlouhodobější cíl na 15 let a 20 procent kapitálu na krátkodobý cíl.

Pak už vybírali akcie konkrétních firem. Kvůli makroekonomické situaci neriskovali a drželi konzervativní linii. Investovali do sedmi různých společností ze šesti různých sektorů. Nejvíc peněz dali do americké společnosti General Dynamics, která se zaměřuje na vývoj jádrem poháněných ledoborců a dodává náboje na Ukrajinu.

„Zjistili jsme, že Rusko staví obrovský přístav a objednalo si asi 40 takových ledoborců, které pomohou převážet ropu a plyn ze severu země. To Amerika podcenila, má jen tři ze 70. let. Prezident Joe Biden na ně proto vypsal nové státní zakázky, které dostal právě General Dynamics. Líbilo se nám, že díky státním zakázkám má firma do budoucna hodně příjmu zajištěného,“ argumentuje výběr Zálešák.