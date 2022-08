Na last moment zapomeňte, není místo. Zájem Čechů o zájezdy je rekordní

Energie na rekordu, inflace překonala 20 procent a Češi začínají šetřit – minimálně v jednom případě to ale neplatí. Zájem o dovolené je totiž rekordní.

„Ještě nikdy jsme neměli víc klientů, tohle je náš historický rok,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jiří Jelínek z DER Touristik EE s tím, že kdyby měla společnost zájezdů víc, prodala by je také. „Myslím, že si chtějí dopřát dovolenou a to, co je čeká na podzim, v tuto chvíli ne úplně všichni řeší,“ dodává Jelínek.

Cestovní kanceláře Fischer a Exim patřící do skupiny DER Touristik EE díky tomu čekají rekordní rok a tržby o 20 procent vyšší než v dosud nejúspěšnějším roce 2019, kdy u nich klienti utratili přes 12 miliard korun.

Měli jste někdy v letní sezoně více klientů než teď?

Ještě nikdy, tohle je náš historický rok. Úplně nejlepší.

Z kolika procent jsou zájezdy vyprodané?

Na nejbližší termíny jsme vyprodaní komplet. Ani já jsem nemohl sehnat svoji dovolenou. Dá se ale říct, že tento rok bude oproti našemu nejúspěšnějšímu roku, což byl rok 2019, vyšší zhruba o 20 procent. (V roce 2019 měla skupina v ČR tržby přes 12 miliard. – pozn. red.)

Rekordní sezonu už nic neohrozí

To je jasné už teď? Co když se na podzim všechno znovu zavře?

Je to téměř jasné. Neumím si představit, že by se to zavřelo v srpnu nebo v září. Sezona už je teď za půlkou a myslím si, že to opravdu dopadne tak, jak si myslíme.

20 procent oproti roku 2019 znamená v hospodářských výsledcích co?

To je ještě těžké říct, máme dva velké měsíce před sebou. Určitě to ale bude rekordní výsledek z pohledu tržeb a počtu klientů. A určitě to bude pozitivní výsledek i z hlediska hospodářských výsledků.

Jak moc se díky tomu „smáznou“ ty dva covidové roky?

Ty se budou smazávat ještě hodně dlouho. Díky tomu, že jsme součástí velké skupiny DER Touristik, tak to ale nemá zas až takový vliv.

Čím to je, že Češi tolik cestují?

Primární důvod byl covid, kdy se zde dva roky necestovalo. Byly zavřené hranice, spousta restrikcí a klienti měli obavy, jak by dovolená vypadala. Lidé tedy chtějí vycestovat a ten zájem je obrovský.

Zároveň je tu vysoká inflace, drahé energie a Češi začínají šetřit. U dovolené to neplatí? Nebo pak šetří na místě?

Z toho, co vidíme, bych neřekl, že lidé šetří. Kdybychom měli víc míst a víc zájezdů, prodali bychom ještě víc. Myslím, že si chtějí dopřát dovolenou a to, co je čeká na podzim, v tuto chvíli ne úplně všichni řeší.

Kolik dnes stojí průměrná dovolená?

Průměrná cena je přes 20 tisíc korun. Je to zhruba o 10 procent více než v roce 2019. Důvodem nárůstu je cena paliva. To je dražší o sto procent a někde se to projevit muselo.

Říkáte, že mít víc zájezdů, prodáte ještě víc. To nešlo ještě navýšit?

Nešlo. Poslední odhad jsme dělali na začátku roku, kdy jsme vnímali, že se sezona rozjíždí a prodeje za leden a únor jsou fantastické. Dobírali jsme tedy více kapacit a objednávali „víc sedaček“. S tím, jak jsme to odhadli, jsme spokojeni.

A kolik lidí s vámi tedy letos odjede?

Minimálně o 20 procent víc než v roce 2019. Jsem zodpovědný za celý region a mám tedy čísla za celý region, kde to bude více než milion lidí.

Cestuje celá Evropa – na východě ale bez stávek

Zmínil jste celý region – jaký je zájem o dovolenou v okolních zemích?

Je to podobné jako tady. Všude je obrovský boom a řekl bych, že východoevropské země mají oproti těm západoevropským zemím to štěstí, že z cestovního ruchu neodešlo tolik lidí. Na západě stávkují letecké společnosti, jsou tam kilometrové fronty ven z letišť a úvod dovolené si cestující v Německu, Anglii či Nizozemsku neužijí – začínat dovolenou tím, že stojím fronty, není ideální. To se naštěstí v Česku a východních zemích neděje.

Jak covid změnil klienty? Nenarušila se důvěra k cestovním kancelářím tím, jak se odkládaly zájezdy a vydávaly vouchery?

Ten celkový trh neroste tolik co my – my určitě pobíráme podíl na trhu. Je to dané tím, že ta důvěra byla opravdu narušená. Když máte vouchery v době covidu a potřebujete peníze, někdo vám navíc ty vouchery odkládá, není to ideální. My jsme zainvestovali a vyplatili klientům přes 600 milionů korun. Myslím, že to byla správná investice.

Last moment? Nevyplatilo se čekat

Vznikají letos díky tomuto boomu nové cestovní kanceláře?

Nevnímám, že by začínaly nové cestovní kanceláře – spíš tu v poslední době některé skončily. Já osobně si nemyslím, že je dobrý nápad zakládat cestovní kancelář z nuly. Jsou to velké investice a obrovský risk.

Vy jste zmínil kanceláře, co skončily. To bylo většinou během covidu, ale každé léto padne i bez covidu několik cestovek. To se letos zatím neděje. Sezona je tak dobrá, že se to ani nestane?

Nemám signály z trhu, že by měly přijít další krachy. Ta sezona byla velice dobrá. Myslím si, že ten trh je i relativně konsolidovaný.

Měly letos vůbec smysl „last momenty“?

Křivka prodeje byla letos jiná. Lidé vůbec nereagovali na takzvaný „early booking“ a ve velkém začali nakupovat až v lednu. Až do května byl obrovský nápor a v tohoto období byly prodeje na pobočkách oproti roku 2019 dvojnásobné. Na last moment se letos opravdu nevyplatilo čekat – to se ale nedá říct každý rok, protože máte velkou kapacitu a nevíte, jak to bude. Letos se ale každopádně čekat nevyplatilo a nevyplatí. Poptávka je daleko větší než kapacity.

Zároveň se říkalo, že budou chybět ruští a ukrajinští turisté, a v některých destinacích tak bude levněji. Je?

Záleží jak kde, já bych na to ale moc nesázel. Sice nebyli ruští a ukrajinští turisté, ale zas byli němečtí, angličtí. Poptávka ze západní Evropy byla letos stejně jako v Česku rekordní. Kdo mohl, odletěl pryč.

Jaký mají na zájem o dovolenou dopad zprávy, že v Egyptě je žralok nebo že v Chorvatsku hoří?

Minimální. Tyhle věci se bohužel stávají. Že je někde žralok? Stát se to může, to by člověk nemohl cestovat nikam. Nevnímáme, že by to mělo zásadní vliv.

Vy jste říkal, že sezona bude letos určitě rekordní, ale mohou už zmiňované další vlny pandemie ještě nějak zastavit cestování?

Z toho, co vnímáme dnes, tak to tak nevidíme. Státy už nemají peníze, aby cestování podporovaly. Věříme, že všechno bude fungovat podobně, jako funguje teď, a nebudou zde nějaká dramatická opatření typu zavírání letišť. Počkejme si, co bude na podzim, ale my jsme v tomto optimisté.

