Roaming na dovolené: Kde se platí, kde ne. A tipy, jak ušetřit

Během letních měsíců se na delší zahraniční cesty vypraví až polovina Čechů. Je to tedy ideální příležitost osvěžit si, jak vlastně při cestách do zahraničí funguje volání, smskování a především připojení k internetu. Právě na cestách se totiž může datové připojení obzvláště hodit k rychlé komunikaci s ostatními, vyhledání recenzí restaurace, navigování k cíli nebo rezervaci hotelu.

Toto zvýhodnění je propagované heslem Roam like at home (tedy Toulej se jako doma) a volání z ciziny Evropanům hodně zjednodušilo. Netýká se ale celé Evropy, pouze států EU a několika dalších.

Obecně platí, že budete mít ze zahraničí mimo Evropskou unii a pár evropských zemí dražší volání, textové zprávy i data. Stručná aktuální informace o cenách vám také přijde v SMS zprávě poté, co dorazíte do dané země.

Obecně je důležité ověřit si zejména to, zda máte nastavený alespoň nějaký datový tarif. Kdybyste na to ale zapomněli, pořád to můžete v cizině dohnat. Stačí se připojit na nějakou Wi-Fi síť, třeba na letišti nebo v hotelu, a budete si moci nastavení přes internet změnit podobně, jako byste to udělali z Česka.