Oktagon cílí na půl miliardy korun, pomoci má turnaj pod širým nebem

A k těmto číslům má pomoci i novinka - první turnaj konaný pod širým nebem. „Budeme pořádat turnaj na fotbalovém stadionu v Edenu,“ potvrdil v rozhovoru pro pořad Agenda SZ byznys šéf Oktagonu Petr Filipec s tím, že zápas by se měl uskutečnit v červnu a počítá s návštěvností do 25 tisíc lidí.

„Vnímáme, že pro naše fanoušky je to investice, a nechceme jim odebírat možnosti naše turné sledovat, nicméně také se potýkáme s čím dál tím vyššími náklady, ať už je to z důvodu inflace, anebo i z toho důvodu, že se snažíme neustále zkvalitňovat to, jak oktagon vypadá,“ říká Filipec. Případné zvýšení ceny by se netýkalo nejlevnějších lístků, ale spíš konkrétních sektorů, o které je vyšší zájem.