Skiareály už chystají sníh. „Český Aspen“ letos nezdraží

Pokud by těchto technologií firma vlastnila v jednom areálu deset, nepotřebovala by už v zimně žádný přírodní sníh. Má ale jen dvě, a tak i na Ještědu musí čekat na přírodu. „Tato technologie není tak výkonná jako standardní zasněžování. Sníh se dělá pomalu a vlastně se vyrábí deponie (zásoba, pozn. red.), která se pak používá. Standardní zasněžování je výkonnější, ale zase potřebuje teploty kolem minus pěti stupňů,“ vysvětluje Jílek.

Před letošní sezonou TMR ve Špindlerově Mlýně investovala 300 milionů korun. „Pustili jsme se do propojení areálů, o kterém mluvíme už od roku 2006,“ říká Jílek s tím, že letos se plán konečně podařilo prolomit. „Máme hotové sjezdovky, zasněžování, už letos to nabídneme klientům. Teď, abychom dodrželi nájemní smlouvu, kterou máme s Českou unií sportu, musíme chvilku počkat – máme v ní dané nějaké maximální zadlužení, které nemůžeme překročit,“ dodává Jílek, který ale věří, že v roce 2025 bude vše hotovo.

Zatímco úplně původní odhady hovořily o tom, že propojení areálů vyjde na 600 milionů korun, v současné době je cena už 1,3 miliardy. „Dnes má Špindlerův Mlýn nálepku Aspen kvůli tomu, jací tam jezdí lidé, jaké jsou tam ceny. Až uděláme to propojení, bude to Aspen kvůli lyžování,“ dodává s tím, že už dnes tvoří Češi jen zhruba polovinu návštěvníků areálu, zbytek je ze zahraničí.

„Vidíme to i v zahraničí. V Rakousku budou mít střediska pod 2000 metrů problémy. Ukázal to už loňský rok a začátek letošní zimy. Co se týká Česka, tak šanci na přežití mají určitě střediska, která jsou na úrovni 1000 a 1500 metrů, ale bude to o tom, aby měla nainvestováno v zasněžovacím systému,“ dodává Jílek s tím, že aktuálně je v Česku 120 středisek, což je podle něj příliš mnoho. „Nechci být zlým prorokem, ale určitě to začne odpadat,“ dodává.