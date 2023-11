Staví haly pro investory a říká: Vyberou si Polsko, je lepší skoro ve všem

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Volkswagen v Česku gigafactory zatím nepostaví a dost možná se naší zemi vyhnou i další investoři.

„Dnes, když přijde investor do České republiky, tak se dozví, že nemáme pracovní sílu, nemáme pozitivní migraci mozků, máme těžký stavební zákon a vlastně nikdo tu o investice nestojí,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Pavel Sovička, šéf jednoho z největších tuzemských průmyslových developerů Panattoni.

Česko by přitom podle něj mělo mít všechny předpoklady stát se průmyslovým centrum Evropy, ale klade si příliš mnoho překážek. Zemi tak v žebříčku oblíbenosti investorů předstihlo Polsko, ale i Německo.

„Bavorská vláda prosazuje Bavorsko jako místo pro podnikání. Všichni, kdo tam budou ochotni za bavorské platy zaměstnávat místní obyvatele nebo přitáhnou mozky ze světa, jsou vítáni. To u nás nemáme. Když pak jakákoliv firma přijde, cítí, že podnikání bude strašně komplikované,“ popisuje Sovička.

To se podle něj projevilo i při vyjednávání s koncernem Volkswagen. „Myslím, že Líně jsou toho zářným příkladem. Už v roce 2006 přijala v rámci této zóny vláda usnesení, že by se měla převést z armády na kraj. V roce 2015 jsme s krajem pro tuto zónu připravovali velký strategický park. My jsme neuspěli, ale od té doby se na to nesáhlo. V okamžiku, kdy se objeví Volkswagen, snažíme se doběhnout vlak, který ale jede rychlostí šinkansenu,“ říká Sovička.

V Polsku levněji, rychleji i snadněji

Současná situace je tak důvodem, že pro firmy, které se rozhodují mezi Německem, Polskem, Slovenskem a Českem, tak často vycházíme nejhůře.

„Stále máme velkou výhodu, že u nás dnes v průmyslu pracuje 1,2 milionu lidí. To je skvělá základna,“ dodává Sovička. Jenže to je všechno, pak už Česku podle něj zbývá jen skvělá poloha.

Infrastruktura, která byla přitom v 90. letech jedna z nejlepších, nás dnes posílá na chvost střední a východní Evropy a podle Sovičky už Česko přestalo konkurovat i cenou.

„Máme jedno z největších zatížení práce odvody. Pokud firma zaměstná člověka v Polsku za stejnou čistou mzdu, reálně ji stojí o 20 procent méně,“ vysvětluje Sovička. Zejména pro firmy, které potřebují nabírat velké množství lidí, to může být rozhodující. „K tomu navíc přičtěte jednoduchost povolování staveb, stavební zákony a zjistíte, že stavba v Polsku stojí zhruba o 30 až 40 procent méně než tady,“ říká.

Z 80 na 20 procent

To se projevuje i ve fungování samotného developera. Firma, která má v portfoliu 1 800 000 m2 pronajatých či prodaných ploch a spolupracuje s investory, jako jsou Amazon, Tchibo, KION či DHL, měla v minulosti při „lákání“ klientů úspěšnost 80 procent, dnes je to jen 20 procent.

„Poláci nám dřív záviděli, ptali se, jak může být tak malá země tak úspěšná. Dnes mi kolegové z Polska řeknou, že konkurenci od nás vlastně vůbec necítí,“ dodává Sovička.

A varuje, že do toho všeho roste konkurence i Evropě jako takové. „Obrovskou konkurencí jsou dnes USA. Jsou tam obrovské pobídky na investice a spousta firem z automotivu vám řekne, že Evropa teď musí počkat, protože musí využít příležitost v Americe,“ popisuje Sovička. Právě tam přitom svou gigafactory postaví i koncern VW.

Podle zástupců vlády však VW není jediný investor. Už teď Česko jedná s pěti potenciálními investory, kteří by v tuzemsku vystavěli obdobnou továrnu.

Zóna nad dolem Barbora za 10 miliard

Jedním ze zvažovaných míst, kde by mohla stát, je i plocha nad bývalým dolem Barbora v Karviné, kterou má právě Panattoni získat od společnosti Asental Zdeňka Bakaly. Cenu obchodu obě strany nezveřejnily, celkově však developer počítá s tím, že do území bude investovat 10 miliard korun.

Industriální plochy v Česku Plocha: Podle společnosti Industrial Research Forum dosáhla celková nabídka moderních industriálních ploch v Česku v 1. čtvrtletí roku 2023 hranice 11 milionů metrů čtverečních. Místo: Více než polovina aktuálně rozestavěných prostor na haly se nachází v Karlovarském, Plzeňském a Jihomoravském kraji. Nájemné: Nejvyšší dosahované nájemné bylo na úrovni 7,7 až 7,9 eura za metr čtvereční měsíčně. Speciální nabídky v Praze však začínají i na 8,5 eura za metr čtvereční měsíčně. Developeři Mezi největší hráče na trhu patří Panattoni, VGP, CTP, ProLogis, Garbe, GLP. Investoři do výstavby Accolade, Conseq

„Rozměr zóny je takový, že se snažíme oslovit ty největší projekty. Jsme teprve na začátku, je to obrovské území, bude tam spoustu práce v rámci přípravy. Nechceme to podcenit, jako se to stalo právě v případě Líní či jiných velkých zón,“ vysvětluje Sovička.

„Chceme připravit podklady tak, aby měl investor, který se bude rozhodovat, zda stavět v Česku, Polsku, nebo Německu, jasnou kuchařku. Aby věděl kdy to bude moci postavit,“ dodal. Samotný povolovací proces bude podle něj otázka minimálně šesti, ale spíš více měsíců, a reálná výstavba by tak mohla začít až v roce 2025. I to je však s otazníkem.

Povolení dostanete, až naprší a uschne

„Řekl bych, že takový parametr České republiky je: ‚Budete mít povolení, až naprší a uschne. Nebo možná dřív, ale nikdo vám neřekne kdy.‘ Takže, takže s tímhle musíme pracovat,“ říká Sovička.

Developeři průmyslových staveb v Česku Mezi další firmy, které se zaměřují i na průmyslové stavby, patří: Liko-S

The Charnwood Company

Point Park Properties

Upozorňuje, že český developer musí na rozdíl od developerů v zahraničí připravit všechna povolací řízení a nejlépe proces dotáhnout až do územního rozhodnutí, aby měl stejnou startovací pozici (z hlediska garance času) jako Němci či Poláci. V případě Barbory je tak developer už teď šest až 36 měsíců za zahraniční konkurencí.

Kromě Barbory se Panattoni soustředí na zóny v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Ve středních Čechách pak začíná realizovat přípravné práce v areálu bývalé Poldovky, kde by měly vyrůst dvě nové haly. „V příštím roce bychom ideálně spustili zemní práce, pokud se nám podaří najít investora,“ dodává Sovička.