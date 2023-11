Peníze Volkswagenu mizí jinam, říká Špicar k Česku bez gigafactory

„Je potřeba začít opět pracovat na identifikaci míst, ať už greenfieldů (stavba na zelené louce, pozn. red.) nebo brownfieldů (již existující nepoužívané areály, pozn. red.), které bude moci Česká republika zahraničním strategickým investorům v těch oblastech, které tady chceme a potřebujeme, nabídnout. Tak, aby investice nemizely jako v případě Volkswagenu do Kanady, Německa nebo Španělska, anebo do Polska, které se skutečně i v téhle oblasti elektromobility stává naším obrovským konkurentem,“ vadí Špicarovi.

Pokud bychom se na to měli dívat alespoň trochu pozitivně, tak to znamená, že Volkswagen neřekl definitivní ne. Ale je zřejmé, a to už to není tak dobrá zpráva, že to definitivní rozhodnutí se odkládá o poměrně dlouhou dobu. Pozitivní to pro českou ekonomiku určitě není.