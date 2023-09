Základní podmínka pro restart Česka: cesta vede přes Babiše

Český byznys žádá vládu, aby rozjela masivní investice do nových bytů, elektráren, energetických, dopravních a datových sítí. Aby velkoryse subvencovala projekty z perspektivních oborů, jež mají posunout českou ekonomiku do 21. století. A také aby provedla řadu reforem, které investiční boom odblokují.

Průmyslníci jsou pro. „Je to o odvaze vlády,“ říká Zdeněk Zajíček, podle něhož se obří výdaj státu vrátí v daních jak od samotného investora, tak z navazujícího podhoubí, které by se kolem české filiálky Onsemi vytvářelo.

Průmyslníci chápou, že Česko musí šetřit. „Snahu vlády o konsolidaci veřejných financí podporujeme. Je správné neprojídat rozpočet. Ale pokud se podíváme na energetiku, dopravu, datovou infrastrukturu, tam všude jsme silně podkapitalizovaní. Je to dlouhodobá bolest. Pojďme hledat nové modely, jak to řešit,“ říkají.

To u nás se rozjel první PPP projekt, tedy zapojení soukromého kapitálu do státního projektu, až v roce 2021 při stavbě dálnice v jižních Čechách. A teprve letos vláda rozhodla o dalších stavbách, které se mají tímto způsobem financovat.

Hendikep se přitom prohlubuje, protože mnoho úspěšných českých firem se při generační obměně vlastníků prodává do rukou zahraničních investorů. A naše legislativa nemotivuje k reinvesticím zisků tvořených v Česku do českých podniků.

Bez masivních investic do sítí nedokážeme do Česka přivést dostatek levné obnovitelné elektřiny ze zahraničí ani v době, kdy jí bude nadbytek díky produkci větrných farem na severu kontinentu a solárních parků na jihu. Podle Pavla Cyraniho, strategického šéfa ČEZ, proto hrozí, že v Česku bude v těchto obdobích elektřina dražší než například v Německu.

„Pracujeme s výhledem na 10 až 20 let. To není úkol pro jednu vládu. Bez široké politické shody se reformy prosadit nedají. Můžeme mít na dílčí věci a řešení rozdílný názor. Ale kdo chce problém Česka bagatelizovat, zahrává si s budoucností. Vlaky kolem nás jedou velmi rychle, ten náš skoro stojí a bohužel je nasměrován do zdi. Narazíme do ní, pokud něco neuděláme,“ varuje Zdeněk Zajíček.