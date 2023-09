Jsme skanzen. Míříme ke kolapsu. České firmy vystavily státu vysvědčení

Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. To je je šest oblastí, které mají obrovský potenciál změnit zemi a právě proto tam musí směřovat velká část strategických investic, řekl dnes na konferenci Česko na křižovatce předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle něj je hlavním problémem Česka skutečnost, že nemá dlouhodobou celospolečenskou shodu na hlavních prioritách směřování. V projevu na konferenci tak například vyzval k dostavbě české dopravní infrastruktury a zásadnímu posílení energetiky.

Ano, jsme na křižovatce. To ale není náš hlavní problém. Na té křižovatce jsme už dlouho. Náš problém je, že na té křižovatce pořád stojíme. Rozhlížíme se, nedokážeme si vybrat směr, ačkoli už pěkně dlouho svítí zelená Premiér Petr Fiala

Problém podle Fialy není v tom, že by Česku chyběly nápady, dílčí vize, ale v tom, že v této zemi neexistuje společenská shoda, jak je naplnit. „Nedokážeme se už dohodnout ani na dvou, třech věcech, za něž by se postavilo několik vlád po sobě,“ řekl mimo jiné premiér.

Právě ohledně budoucího vývoje země převládá mezi podnikateli skepse. V tuzemsku se jim prý podniká špatně. Zdejší školy podle nich neumí „vyplivnout“ vzdělané lidí, kteří by zvládali nastupující roboty a umělou inteligenci. Dálniční síť je i 34 let po revoluci stále nedokončená, a Česko tak nemůže naplno využít svou výhodnou polohu v srdci Evropy. Naopak hrozí, že brzy dojede na svou nesoběstačnost v energiích. Své vize, jak situaci zlepšit, zástupci podnikatelů shrnuli a zpracovali v analýze, kterou předložili Fialovi.

Ze srpnového průzkumu mezi 1267 podniky, který zpracovala agentura Ipsos pro Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, vyšlo, že pokud se nic nezmění, může Česko o část firem přijít.

Méně než polovina firem (42 %) sice udává, že se na jejich podnikání přes zmíněné nesnáze nic nezmění. Zejména ty větší ale nevylučují, že své podnikatelské aktivity v Česku osekají. Každá dvacátá firma by zvažovala dokonce přesunutí firmy do zahraničí, zhruba 3 % oslovených byznysmenů by firmu prostě zavřelo.

Stát si sám hází klacky pod nohy

Z toho, že Česko stagnuje, viní byznys stát. Podle podnikatelů jim hází klacky pod nohy přílišnou regulací a byrokracií. Zákony jsou podle nich zbytečně složité a nekorespondují se základními strategiemi země. Pokud tedy stát vůbec nějaké strategie a vize má, pochybuje byznys. Povolení čehokoli trvá navíc nesmyslně dlouho, vadí podnikatelům.

„Tvorba legislativy i její praktická aplikace je v moci státu, takže stát může řadu těchto překážek relativně jednoduše a poměrně rychle odstranit. Navzdory opakovaně poskytnutým podnětům ze strany sociálních partnerů tak však ne vždy a rychle činí,“ uvádí zpráva k čerstvému průzkumu.

Stejně jako se firmy shodnou na tom, co dělá stát špatně, jsou zajedno i v tom, kam prioritně investovat: do vzdělávání, energetiky, dopravy a výzkumu, do vývoje, inovací a digitalizace.

Za klíčové mají výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech nebo vybudování gigafactory na baterie elektromobilů, ať už v Líních u Plzně nebo jinde. Velké naděje v souvislosti s rozvojem elektroaut vkládá český průmysl do těžby lithia u Cínovce. Přimlouvají se ale i za dokončení dálniční sítě, za vysokorychlostní železnici nebo za vylepšení energetické infrastruktury.

Chceme jádro i zelenou energii

Z nedostatku dostupné energie mají firmy vážné obavy. Všechny. Velké i ty malé. „Problematika dostupností energií je výzvou, která postupně narůstá s realizací tzv. zelené transformace a eskalovala s ruskou agresí vůči Ukrajině,“ říkají v průzkumu.

„Firmy si uvědomují vysoké ambice zelené politiky EU, kterým Česká republika nemusí být bez jádra a obnovitelných zdrojů schopna vyhovět. Investice do zdrojů musí být provázeny rozvojem akumulace energie a posílením přenosové a distribuční soustavy,“ konstatuje dokument.

Děravá doprava

K lepšímu „výtlaku“ by firmám nejvíc pomohlo dokončení neúplné dálniční sítě. To by navíc usnadnilo i cestování za prací, do kterého se Čechům stále moc nechce. Firmy podnikající v infrastruktuře, dopravě i ve zpracovatelském průmyslu považují za důležitější napojení dopravních tepen na sousední země. Ideálně do tří let. Vysoko v seznamu priorit je i výstavba dálnic i tzv. vrtek neboli vysokorychlostních tratí.

Data a digi

Celkově nejdůležitější oblastí investic v technické infrastruktuře jsou podle byznysmenů vysokokapacitní datové sítě. Kdo chce zavádět moderní technologie, například automatizované sklady, neobejde se bez nich. Firmy plédují i za investice do digitálních technologií. Právě využití robotů a umělé inteligence by podle nich českou ekonomiku mohlo posunout na další level.

Více učňů i ajťáků

To by je ovšem musel někdo umět ovládat. Podle podnikatelů totiž zdejší školství neprodukuje absolventy, kteří budou mít dovednosti v souladu s poptávkou v byznysu. Překážkou, kterou je možné z cesty k růstu alespoň částečně rychle odstranit, je nedostatek pracovních sil. Situaci by mohli zlepšit zahraniční pracovníci, kterých země stále přijímá jen málo. Firmy by rády, aby stát navýšil kvóty na jejich přijetí. Vinou pomalého přijímacího procesu navíc na pracovníky čekají i několik měsíců.

Zákoník nepráce

Už tradičně volají firmy po uvolnění pravidel, která chrání jejich zaměstnance. „Zákoník práce s sebou nese příliš jistot a omezení a stává se spíše zákoníkem „nepráce,“ stěžují si. Nejen legislativa, ale celý státní aparát je podle nich příliš složitý a velký. Navrhují začít měřit efektivitu práce úředníků.

Úkolem číslo jedna má proto být digitalizace státu. Podle oslovených firem má být cestou, která by mohla Česko k výrobě s vyšší přidanou hodnotou přemostit. Nové technologie a umělá inteligence možná tuzemsko z pasti stagnace vysvobodí. Musí mít ovšem podporu shora, shodují se podnikatelé.