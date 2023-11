Obří továrna na baterie v Česku zatím nebude

Volkswagen dále napíná Česko. O lokalitě, kde postaví obří továrnu na baterie, zatím rozhodnout nechce. Pro SZ Byznys informaci potvrdila Škoda Auto.

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě,“ uvedl Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen.

„Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly: Salzgitter (Německo), Valencie (Španělsko) a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně,“ dodává.

Podle Klause Zellmera, předsedy představenstva společnosti Škoda Auto, nelze v současnosti učinit rozhodnutí o další gigafactory z obchodních důvodů.

Je to zklamání

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti) je z výsledku jednání zklamaný: „Já to vnímám jako prohru pro Českou republiku. Jestli je to prohra pro Plzeňský kraj, nevím, protože tam na to ty názory byly různorodé.“

Že gigafactory v režii Volkswagenu v Líních v dohlednu nevznikne, podle Špotáka svědčí o tom, že Česko neumí lákat velké investory. „Jde o prohru Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejsme schopni sem dostat kvalitního zahraničního investora s takhle obrovskou investici, která měla do České republiky přinést přes pět miliard eur.“

Variantou je, že by u Plzně stavěl jiný investor. To Špotákovi nedává smysl. „Pro nás je prioritní a jediný investor Volkswagen, je napojen na Škodu Mladá Boleslav a na blízké Německo, kde je spousta firem z dodavatelského řetězce. Klonit se k jinému investorovi nám nedává smysl,“ řekl SZ Byznys.

Co bude s areálem dál, hejtman Špoták zatím neví: „Varianta jedna je, že ten areál bude i po 30 letech chátrat dál. Druhá varianta je, že vláda tam bude chtít udělat nějakou jinou strategickou zónu pro jiného investora, ale nevíme, s jakými požadavky a podmínkami. A třetí varianta je, že si ho armáda nechá jako své záložní nebo aktivní vojenské letiště.“

Gigafactory v Česku

Stavba bateriové továrny je i přes rozhodnutí koncernu dále prioritou. Vláda se podle slov premiéra Petra Fialy (ODS) nyní zaměří na další potenciální zájemce.

„Nemůžeme dále čekat a budeme se soutředit na jiné projekty výroby baterií v Česku a pozemek v Plni dále nemůžeme držet pro tento projekt,“ uvedl premiér na tiskové konferenci po jednání vlády.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) aktuálně Česko jedná s pěti potenciálními investory.

Výstavba gigafactory na baterie pro elektromobily patří podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál mezi priority vlády, řekl novinářům. S předsedou představenstva koncernu Volkswagenu Oliverem Blumem jednal v pondělí.

O budoucnosti továrny, pro kterou je v Česku zvažována lokalita současného letiště Plzeň-Líně, jednalo vedení koncernu v pondělí s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN).

„Tento projekt je pro vládu velmi důležitý, do jeho přípravy se zapojilo hned několik ministerstev. Proto pan premiér a pan ministr o průběhu schůzky informují nejprve vládní kolegy,“ uvedl v pondělí pro SZ Byznys mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka.

Detaily a další strategii by vládní představitelé měli veřejnosti odhalit po středečním jednání kabinetu.

O výstavbě gigafactory, která má zaměstnat až čtyři tisíce lidí, se s Volkswagenem, pod který patří také tuzemská Škoda Auto, nebaví pouze Česko, ale také Polsko a Maďarsko. Jednání trvají dlouhé měsíce.

Stát považuje stavbu továrny na baterie do elektromobilů za strategickou investici, která by do Česka přinesla jak peníze, tak nová pracovní místa.

„Gigafactory by byla v podstatě novým odvětvím ekonomiky, kdy by pravděpodobně došlo ke vzniku nového lokálního dodavatelského řetězce. Celkem by na daních a dalších odvodech získaly veřejné rozpočty přes 71 miliard korun v letech 2024–2033, z toho kraj a okolní obce pak přibližně 1,4 miliardy,“ uvádí na svých stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu.