V Mikulově vyrostou lázně jako od Bati. Chystá je člen vinařské rodiny

Rodina Mika Volaříka je na Moravě historicky spjata s vinařstvím. On se ale vydal jiným směrem. Vsadil na development a teď plánuje v Mikulově postavit lázně.

„Historicky se v Mikulově mluví o tom, že by se z něj mělo udělat samostatné lázeňské město. V okolí jsou lázně Laa an der Thaya v Rakousku, další pak v Pasohlávkách a v Lednici. Všechny tyto lokality jsou napojené na stejnou podzemní vodu a Mikulov je vlastně uprostřed těchto tří destinací,“ vysvětluje důvody svého plánu Volařík v pořadu Agenda SZ Byznys. Jeho plány jsou navíc v soulady s vizemi města Mikulov.

„Územní plán se schválil před více než dvěma lety. S rodinou a dalším podnikatelem vlastním pozemek velký zhruba 15 hektarů,“ vysvětluje Volařík s tím, že v tuto chvíli se řeší projekt. Na místě by kromě lázní měl vyrůst hotel se zhruba dvěma sty pokoji zaměřený na medicínský wellness, náměstí s obchody, ale i rodinné domy. Právě ty mají pomoci udržet a přilákat potřebné zaměstnance. „Je to vlastně takový Baťovský model,“ dodává Volařík.

Náklady na lázně a související projekty jsou v tuto chvíli odhadovány na 3 až 4 miliardy korun. „Je to samozřejmě o tom, jak rychle vybereme peníze a jak budou postupovat práce, ale věřím, že je reálné vše postavit do sedmi let. Územní plán je schválený, pozemky vlastním,“ dodává Volařík s tím, že dosud k financování používal výnosy z vlastních firem (Volařík vlastní společnost Bottling Printing specializující se na potisk a značení výrobků a hotel Volarik, pozn. red.) a bankovní financování.