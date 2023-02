Desítky tisíc míst jsou v ohrožení. Brusel prosazuje novou ekonormu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Automobilový průmysl zažívá další černý rok. Výroba stojí, poptávka padá a díly nejsou.

„Je to velice složitá doba a bohužel trvá už třetím rokem. Krizový management neustále pokračuje,“ říká v pořadu Inside Talks Petr Novák ze společnosti JTEKT Europe s tím, že i když automobilky dávaly na roky 2022 i 2023 optimistická čísla a slibovaly rekordní čísla prodejů, nic takového nepřichází.

„Pokud budu mluvit za náš korporát, našich 15 závodů, víme, že se ta čísla nezrealizují,“ říká s tím, že objemy JTEKT Europe byly v roce 2022 o deset procent nižší než před covidem a pro letošní rok počítá koncern se stejnými čísly – ale jen v optimistickém scénáři. „Spíš se už připravujeme na pesimističtější,“ dodává Novák.

Situace už začíná mít i reálné dopady - i JTEKT s obratem 1,5 miliardy eur loni spadl do ztráty.

„Za nás to řeknu klidně nahlas. My jsme ve ztrátě a prohlubujeme ji,“ dodává Novák s tím, že situaci ustojí jen firmy, za kterými je silný majitel. „Určitě ale ne do nekonečna. Potom se i ty velké korporáty budou muset rozhodnout, jak dál,“ dodává Novák s tím, že právě na velké dodavatele, kteří jsou takzvaně jeden krok před automobilkou, dopadá situace nejvíc.

Berte, nebo nedodám a celé se to zhroutí

„Menší firmy oznámí navýšení ceny třeba o sto procent a ‚buď berte, nebo vám to nedodám‘. Pokud nechcete zastavit finálního výrobce, akceptujete toto navýšení a snažíte se to přenést na automobilku. Ale bez úspěchu. Velcí dodavatelé jsou na tom teď nejvíc biti, protože mají tlaky z obou stran. Od automobilek, ale i od těch nejmenších dodavatelů, které musí nějak podržet, protože jinak se to celé položí,“ dokresluje Novák s tím, že k podobnému nátlaku začínají pomalu přistupovat už i velcí dodavatelé.

„Budeme oznamovat finálním výrobcům – buď budete akceptovat tyhle ceny, nebo od vás odejdeme. Vím, že některá tato jednání už začínají, protože ta situace je skutečně velice napjatá,“ dodává s tím, že nejhorší situace pro výrobu je teď jednoznačně v Evropě.

„My máme 65 závodů po celém světě. Když porovnáme ceny energií v Evropě oproti zbytku světa, platíme mnohonásobně více než v jiných regionech. Máme třeba závod v Maroku, kde jsou ceny násobně nižší. A nejenom tam,“ dodává Novák s tím, že pokud by tato doba trvala dlouho, stane se Evropa tak nekonkurenceschopná, že firmy začnou opouštět tenhle region.

Desítky tisíc míst v ohrožení

„V současné době nevidím, že by se Evropa snažila výrobu nějak podržet. Spíše se nám podkopávají nohy,“ říká Novák s odkazem na legislativní normu Euro 7, která má platit už za dva roky.

„Je to zpřísnění emisních limitů. Budou se měřit oxidy dusíku a poprvé i pevné částice z brzd a pneumatik. Na to ale dnes není nastavená senzorika. Nemáme prováděcí předpisy a doba je tak krátká, že se stane to, že levnější vozy zmizí z trhu,“ říká Novák s tím, že to logicky bude znamenat i úbytek pracovních míst v automobilovém průmyslu. K tomu už vede i elektromobilita jako taková.

„Elektromobily vyžadují menší počet dílů, nejsou tam mechanické prvky jako převodovka a podobně, takže z hlediska pracovní síly vnímáme dopad. Pokud by to ale bylo do roku 2035, bude to pozvolné. V případě Euro 7 a rychlého opuštění menších vozů, tam bude radikální skok,“ říká Novák s tím, že by to znamenalo desítky tisíc zaměstnanců, kteří přijdou o práci.

Inside Talks Pořad, ve kterém bude Zuzana Hodková se stálým týmem expertů rozebírat zákulisí byznysu. Tito insideři popíší, jakými tématy žije průmysl, potravinářství, reality, startupy, finance, energetika nebo automobilový průmysl, a vysvětlí klíčové momenty a souvislosti. Insidery je tato skupina šéfů: Tomáš Kolář z Linetu Petr Palička z realitní divize Penty Petr Novák z divize automotive společnosti JTEKT Tomáš Spurný z Moneta Money Bank Ondřej Fryc z Reflex Capital Martin Durčák z ČEPS Foto: Seznam Zprávy Inside Talks. Každý pátek na SZ Byznys.

I bez Euro 7 bude v roce 2035 v českém automotive výrazně méně lidí. „Německo už ohlásilo, že kdyby se do roku 2035 úplně přestaly vyrábět spalovací motory, je na to navázáno 600 tisíc pracovních míst. V České republice by to byla tak jedna desetina,“ dodává Novák.

Pokuta za nedodání čipů? Zapomeňte, ty další dáme jinam

Dodavatelé jsou navíc stále v pasti kontraktů a z nich vedoucích pokut za případné zastavení výroby finálního výrobce. Jenže pokuty platí jen pro někoho.

„V našem příkladu se několikrát stalo, že jsme zastavili finální výrobce a u jednoho nejmenovaného výrobce jsme obdrželi vysokou fakturu,“ říká Novák s tím, že fakturu na desítky milionů eur pak automobilka využila při vyjednávání o navyšování cen.