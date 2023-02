Čínská automobilová invaze. Evropě hrozí, že se promění ve skanzen

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Pokud by se skutečně zavedla norma Euro 7 v současné podobě, mohlo by se podle šéfa Hyundai Motor Czech Martina Saitze už za tři roky vyrábět v Česku o třetinu méně vozů než dosud. Malá auta se už totiž automobilkám nevyplatí.

„Dojde tu k výkyvu a nastane okolo roku 2026, ale věřím tomu, že blíž k roku 2030 se bude situace zlepšovat,“ říká Saitz. Ani takovéto výkyvy však podle šéfa Hyundai Motor Czech nejsou aktuálně hlavní problém evropských a českých automobilek.

„My v České republice bojujeme o to, abychom si udrželi výrobu a prodej vozidel se spalovacími motory. A věříme, že se nám to podaří zařídit i přes rok 2035. Myslím si, že to (zákaz spalovacích motorů, pozn. red.) není reálné a hlavně že je to i špatně. Konkurencí nejsou pouze evropské automobilky mezi sebou, ale jsou to i asijské. My jsme korejská automobilka, máte tu spoustu čínských hráčů, kteří teď začali,“ říká Saitz s tím, že se na trhu objevuje velké množství úplně nových automobilek z Číny, které mají skvělá auta, ale také ambiciózní plány i v Evropě.

Všichni jsou v šoku, jak kvalitní auta to jsou

„Najednou rostou. A všichni jsou v šoku z toho, co vyrábějí a jak kvalitní auta to jsou – zejména s příchodem elektromobility. To může znamenat, že se znovu rozdají karty a čínská vozidla už nebudou ta, která budou stát v rohu. Budou to jedni z hlavních hráčů, kteří ten evropský trh budou ovlivňovat,“ říká Saitz s tím, že Evropa teď musí investovat a vyvíjet ještě lepší produkty, nebo si zachová pouze skanzen se spalovacími motory a přijde daleko silnější a lepší konkurence.

Čínské značky automobilů Dongfeng – automobilka má zastoupení i v Česku prostřednictvím Bidli Auto MG – původem slavná britská značka, která se v roce 2016 kompletně přesunula do Číny. Od letošního roku se prodává i v Česku Aiways – elektrický model U5 se stal oficiálním vozem mnichovského Oktoberfestu BYD – obří výrobce elektromobilů do Evropy vstoupil přes Norsko a míří do dalších evropských zemí

„Jsou to značky jako Dongfeng, Geely nebo MG, které známe z minulosti. Pak máte spoustu jmen, o kterých ani nevíte. A najednou sem chrlí auta, která jsou technologicky vyspělá, designově akceptovatelná a splňují pět hvězdiček v testech bezpečnosti,“ dodává Saitz s tím, že i on sám je překvapen, že dokázala Čína udělat takový technologický pokrok a vyvinout tak kvalitní auta.

„Euro 7 i přechod na elektromobilitu jsou velký vykřičník k tomu, abychom si vůbec udrželi naši domácí výrobu. Konkurence se bude zvyšovat a bude mnohem tvrdší a tomu budou odpovídat i ceny aut,“ dodává s tím, že nyní je čínská konkurence i cenově levnější.

Dvě procenta bateriových vozů

Právě cena je vedle nedostatečné infrastruktury jedním z největších problémů elektromobility v Česku. V Hyundai činil loni podíl bateriových vozidel na celkových prodejích nových vozů pouhá dvě procenta.

„Dlouhodobě si myslím, že to může být problém nejenom pro Hyundai, ale i pro ostatní automobilky,“ dodává Saitz s tím, že v případě zavedení Euro 7 v Hyundai malé modely nahradí právě malé elektromobily. Ty však budou zhruba o sto tisíc korun dražší.

Poptávka padá

V loňském roce značka Hyundai zaregistrovala 18 604 nových osobních vozů a letos by se ráda přiblížila hranici 20 tisíc.

„Každý si myslí, že když teď klesají objednávky, znamená to, že budeme prodávat míň. My všichni, nejenom Hyundai, máme obrovské množství nedodaných objednávek z minulých období,“ říká Saitz s tím, že Hyundai by byl schopen žít minimálně půl roku z objednávek, které firma nakumulovala v předešlých letech.

Snižující se poptávka podle něj ovlivní až druhé pololetí. I v Hyundai v lednu ubylo oproti roku 2022 deset procent zákazníků.

„Zejména to vidíme u soukromníků, kteří teď skutečně váhají a čekají na to, jestli budou mít na energie a jestli budou schopni žít tak, jako žili předtím. Z toho důvodu poptávku po vozidle odsouvají, ale to, co víme, tak mezi lidmi, kteří auta kupují, je těch peněz dost,“ říká s tím, že situaci teď spíš ovlivňuje nejistota, která však odezní.