Velká obchodní centra už není kde stavět. Šéf asociace ví jen o dvou místech

Držíme se nad průměrem, hlásí tuzemská nákupní centra. Přestože si menší kamenné prodejny a e-shopy stěžují na to, že se lidé v utrácení krotí, ti největší to nepociťují.

„Oproti roku 2022 jsme na tom v návštěvnosti zhruba o sedm procent lépe. A co se týká obratů, tak jsme na tom o 12 procent lépe,“ říká Jan Kubíček, předseda Asociace nákupních center ČR v rozhovoru pro SZ Byznys. „Žádná velká revoluce ve skladbě nájemců nenastala,“ dodává. I když se někteří ještě vyrovnávají s dopady pandemie.

Co se týče hustoty sítě nákupních center, kapacita Česka je už téměř naplněná. „Pár míst pro velká centra tu ještě je, ale mluvíme řádově o jednotkách. Vedle toho je ještě určitý prostor pro menší retail parky v regionech, to ano,“ říká Jan Kubíček, který obor sleduje už od roku 1996.

Schyluje se k nejspíš největší transakci letošního roku. Realitní fond Trigea z finanční skupiny Partners jedná o koupi obchodního centra Arkády Pankrác v Praze 4. Kolik ještě zbývá k dokončení obchodu?

Podle informací, které jsme se mohli dozvědět, začaly rozhovory a budou trvat několik měsíců. To není věc, která by se uzavřela během jednoho nebo dvou měsíců, spíše očekávám, že to bude trvat do konce roku.

Co tato transakce říká o českém trhu?

Myslím, že to říká samé dobré věci. Je tady český kapitál, který kupuje, který je schopen nakupovat kvalitní nemovitosti, jsou tu produkty, které lze koupit, a také to říká, že trh i nadále nákupním centrům věří.

Může tam podle vás hrát roli i určité doznívání těch pro nákupní centra hubených covidových let?

V jakém smyslu?

Že všechna nákupní centra ještě nemusela překonat covidové těžkosti, a že je proto možné, že se v nabídce ještě nějaká objeví …

Nemyslím, že obchodní centra jsou ve špatném stavu. Naopak si myslím, že jsou v dobrém stavu. Například podle mezinárodního indexu a i podle národních údajů máme tržby výrazně lepší, než uvádí celorepublikový průměr a Český statistický úřad.

Podle informací, které mám, je prodej Arkád Pankrác standardní transakcí skupiny, která chce prodat aktivum a investovat někde jinde, trh na to zareagoval celkem pozitivně.

A jak si tedy aktuálně stojí tuzemská obchodní centra?

Když se díváme na náš index, tak vidíme oproti minulému roku poměrně razantní navýšení návštěvnosti. Standardně se porovnáváme s rokem 2019, tam je to tedy ještě trošičku horší. Ale oproti roku 2022 jsme na tom v návštěvnosti zhruba o sedm procent lépe a co se týká obratů, tak i ty jsou v pozitivních teritoriích a jsme na tom o 12 procent lépe.

Foto: Asociace nákupních center ČR , Seznam Zprávy Jan Kubíček řídí Asociaci nákupních center od roku 2020. Ta navázala na předchozí činnost českého výboru mezinárodní asociace ICSC.

Proměnili se nájemci po covidu?

Skladba nájemců zůstala obdobná, žádná velká revoluce nenastala. Myslím, že se spousta nájemců zkonsolidovala a vylepšila svoje logistické trasy a zázemí. Po covidu jsme viděli velký návrat zákazníků do kamenných obchodů. Jako odvětví jsme ve velmi dobrém stavu.

Mají Češi chuť utrácet? Čísla opakovaně říkají, že domácnosti šetří, tržby klesají. Menší kamenné obchody si stěžují, e-shopy si stěžují.

Naše data říkají, že k nějakému ochlazení rozhodně nedochází. Pokud se podíváme na čísla za poslední měsíce, jsme na podobných úrovních jako v uplynulém roce, ale stále jsme v pozitivních teritoriích.

A srovnávat nás s e-shopy není adekvátní, protože ony měly naprosto nepřirozený nárůst v době covidu, zatímco ostatní obchody byly zavřené. Takže pokud vycházejí z takto vysokého základu, ten propad musel přirozeně nastat poté, co se život vrátil do normálu. Celkově jsem přesvědčen, že se slušně držíme nad dlouhodobým průměrem.

Jak velkým problémem jsou nákupy Čechů v zahraničí? Jezdí od jara mnohem více do Polska nebo do Německa.

Tento fenomén nevznikl dnes nebo před měsícem, je tu mnoho let. Lidé z příhraničních oblastí jezdí nakupovat přes hranice. Silná česká koruna k tomu samozřejmě výrazně přispívá.

A jak moc tím trpí ekonomická kondice nákupních center v příhraničních regionech?

My nemáme úplně detailní informace o všech nákupních centrech. Čísla sledujeme komplexně v rámci Prahy, Čech a Moravy. A v tomto směru se zdá, že se nic dramatického neděje.

A celkový výhled na letošní rok? Jaká čísla čekáte?

Věřím v pozitivní výsledek, nebo minimálně v nic výrazně negativního. Nutno říct, že někteří nájemci se po covidu velmi dobře zkonsolidovali a jejich obraty krásně rostou. Jiní nájemci ještě dopad pandemie absorbují, takže to není tak, že by na tom byli všichni skvěle, věřím ale, že do konce roku by se to už mohlo srovnat.

Zhruba před rokem jsme říkali, že to bude trvat asi dva roky, než se inflace a všechny ostatní faktory promítnou do tržeb a do nastavení obchodníků a nákupních center. A to si myslím, že se víceméně potvrzuje.

A je podle vás v Česku v tuto chvíli ještě prostor pro vznik nových center? Je tady nějaký takový zájem nebo poptávka?

Nákupní centra jsou poměrně sofistikované a složité logistické uzly a nevznikají ze dne na den. Plánují se pět až 10 let. V tomto směru je Česká republika už relativně nasycená. Pár míst pro velká centra tu ještě je, ale mluvíme řádově o jednotkách. Vedle toho je ještě určitý prostor pro menší retail parky v regionech, to ano.

Kde v Česku jsou ta vhodná místa pro nová velká centra?

Máme jednu až dvě lokality v Praze, o kterých se hovoří delší dobu. Většina krajských měst je už podle mého názoru pokryta.

A kdyby v Praze vznikla teoreticky ještě dvě nákupní centra, uživila by se?