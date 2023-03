Bída českého průmyslu. „Úplně se vyčerpal,“ říká manažer

„Viděli jsme několik ataků, které v poslední době český průmysl zažil, a to je něco, co by nás mělo vést k zamyšlení, na jakých základech vlastně stojí,“ říká Kolář s tím, že model, který byl nastaven před třiceti lety, se vyčerpal. Průmysl, který pouze dodává komponenty, totiž nemůže přenést vyšší cenu na zákazníka a je totálně závislý na dodavatelských vztazích.

„My toho zákazníka jako průmysl majoritně nemáme. Majoritně se u nás vyrábějí komponenty do výrobků, které se finalizují někde jinde, a teď nás to dohnalo. Vstupy se totiž zvýšily strašně rychle, ale kontrakty v subdodavatelských řetězcích jsou dlouhodobé.

Teď je podle něj klíčové mít vlastní produkt. „Umíme skvěle, moderně a velmi efektivně vyrábět. Je to ale už ten vyčerpaný model, protože další krok je vyvíjet produkty pod vlastní značkou. To ale nestačí, myslím si, že potenciál pro růst je právě v tom, mít vlastní produkt a prodávat ho pod vlastní značkou. Kdo tímto směrem nepůjde, bude mít nižší marže a vyšší závislost,“ říká Kolář s tím, že takových firem v Česku je velice málo.

„Do covidu struktura průmyslu fungovala dobře a stačila. Stačilo to na to, aby byla minimální nezaměstnanost, aby mzdy zaměstnanců rostly neproporcionálně. Teď jsme si ale uvědomili ta rizika,“ říká Kolář s tím, že bez potřebných změn si další růst mezd, zaměstnanost ani výrobu neudržíme.

„Upřímně řečeno, vůbec nechápu, proč euro dávno nemáme. Jestli tím řešíme, že lidé mají dva týdny v létě levnější dovolenou v Chorvatsku a trochu levnějšího lyžování v Rakousku jeden týden v zimě, tak to mi připadá jako naprosto absurdní důvod. Žádný jiný benefit v tom nevidím,“ říká Tomáš Kolář s tím, že ekonomice to škodí.

„My jsme exportní ekonomika a pohyblivost koruny vůči euru je pro nás zvlášť v této době úplně nepředvídatelná. Když se podíváte, jaké byly předpovědi bank před půl rokem, tak vidíte, že koruna je úplně jinde. Zajišťování vlastně také nefunguje a my jako firmy máme jedinou možnost – úvěrovat v eurech a obchodovat mezi sebou v eurech,“ říká s tím, že i když je například Linet česká firma a naprostou většinu lidí zaměstnává v Česku, kde platí daně a mzdy, vše ostatní přehodila do eura.

„Nemáme jediný úvěr v koruně. Jediné, co řešíme, jsou výplaty českých zaměstnanců, daně a účetnictví, které musíme mít také v korunách. Tam pak vznikají ty problémy,“ říká s tím, že kdyby Česko přijalo euro už před několika lety, tuzemský průmysl by si ušetřil hromadu problémů.

„Brzdí nás to už teď. Každá přeměna je obrovské riziko. Často je to i otázka štěstí a každé riziko, co máte, snižuje šanci, že se to povede,“ dodává Kolář.