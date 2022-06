Češi oblékli pruhovaná trička a místo hotelů chtějí dovolenou na lodi

V nabídce mají 21 tisíc lodí po světě, letos cílí na hodnotu uzavřených pronájmů ve výši miliardy korun, zatímco loni to bylo 544 milionů korun. Český start-up má zákazníky z celkem 76 zemí.

„Po dvou nepovedených sezonách chtějí lidé cestovat. Nechtějí do přeplněných resortů, chtějí soukromí. Tak vybírají klasický týden od soboty do soboty. Během dvou týdnů už v Chorvatsku volné lodě nebudou,“ říká Petr Čech, jednatel společnosti AAAYacht.

Také majitel společnosti Nautica 360 Dalibor Valový potvrzuje, že letos je nárůst veliký. „Započalo to už v prvním covidovém roce, kdy český trh kopíruje ten evropský. Volných lodí máme asi 20 procent, ale zákazníci musí počítat s tím, že jde hlavně o výrazně dražší nebo starší plavidla,“ popsal pro SZ Byznys.

Češi nejčastěji vlastní průkaz typu C, který opravňuje řídit loď do 16 metrů délky.

Od roku 2015 do jara roku 2021 vydalo Ministerstvo dopravy 8180 „kapitánských“ průkazů pro plavbu po moři. Nejvíc v roce 2019, kdy o průkaz požádalo 1822 lidí.

„Dalším z důvodů je prodloužená expirace,“ vysvětluje mluvčí resortu dopravy. Až do roku 2018 se totiž průkazy vydávaly na pět let, po novele příslušné vyhlášky se platnost prodloužila na deset let.