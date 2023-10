Migrant místo robota. Část firem chce vsadit na levné cizince

Firmy v Česku shánějí 249 tisíc lidí. Z devíti procent, tedy na více než 22 tisíc pozic, by upřednostnily cizince před českým uchazečem. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Právě na místech, kde se jako nejvhodnějším řešením nedostatku lidí mohou jevit investice do pořizování robotů, si firmy raději dovezou cizince ze třetích zemí.

Jen u zmíněných 22 tisíc míst, kde jsou preferovaní cizinci, většina zaměstnavatelů (87 procent) o investicích do robotizace ani neuvažuje. To jsou přitom často nejjednodušší manuální profese, kde je robotizace možná. Technologická změna z toho důvodu nenastane zejména u nekvalifikovaných pozic s měsíční hrubou mzdou od 17 300 Kč do 25 tisíc korun měsíčně. Spodní hranice se rovná minimální mzdě.