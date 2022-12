Místo zboží spousta vzduchu. Nemůžeme za to, tvrdí výrobci obalů

Obaly jsou plné vzduchu, za který zákazníci platí skrytou cenu. V nákladech na přepravu zboží nebo v poplatcích za emisní povolenky.

Nejvíc vzduchu se převáží právě v době kolem Vánoc, ve špičce e-shopů i tradičních obchodů. Obalová společnost DS Smith fenomén, který nazvala „air-commerce“ odhaduje, že do českých domácností se ročně zbytečně vypraví 550 tisíc dodávek navíc, které do ovzduší uvolní 9 650 tun CO2. Zejména balíky z e-shopů jsou plné vzduchu, polystyrenu, kartonu nebo „airbagů“, které zabraňují poškození zboží. A mnohdy jsou zbytečně velké.

V průzkumu DJ Smith 86 procent on-line prodejců (měsíčně z e-shopů odejde téměř 21 milionů zásilek) připustilo, že používají nepřiměřeně veliké obaly, nicméně více než polovina tvrdí, že se zaměřuje na jejich recyklovatelnost a necelá třetina na možnost obal znovu využít.

Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy +3

Na první pohled zbytečně velké obaly jsou i u rychloobrátkového zboží v regálech supermarketů. Buďme však fér. Je nesmyslná představa, aby byl obal k výrobku 1:1. Navíc má v řadě případů svou ochrannou, konzervační funkci. Zároveň je však reklamní plochou, která prodává.

Česká legislativa uvádí, že obal výrobku nesmí být zbytečně velký. Česká obchodní inspekce může obalovou rozmařilost dokonce trestat, prakticky se to však neděje. Za poslední tři roky úřad kontroloval 460 případů podezření, ale pouze v jednom případě vede správní řízení, ve kterém rozhoduje o uložení pokuty až do 500 tisíc korun. Jde o obal tablet do myčky od nespecifikovaného výrobce.

Prací prášky a gely jsou typickým produktem, kde se obalem rozhodně nešetří. Uveďme několik příkladů. Více než pětikilogramové balení pracího prášku Persil XXXL Family Pack je na první pohled obrovské. Při pohledu dovnitř ale prášek nesahá ani do dvou třetin krabice. Přes 38 procent tvoří vzduch.

U pracího prášku Rex téhož výrobce, jímž je společnost Henkel, zaplňuje prášek jen zhruba polovinu objemu plastového balení.

Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy Za velikost obalu může technologie výroby, vysvětluje společnost Henkel.

„Při plnění každého práškového produktu vzniká takzvaný vysoký kužel materiálu. Po naplnění se obal uzavře a prášek se začne přirozeně rovnoměrně rozprostírat (ztrácet objem), například v důsledku kývání během přepravy,“ vysvětlila mluvčí Henkel pro ČR, Slovensko a Maďarsko Zuzana Kaňuchová.

V drogerii lze najít opravdu hodně zajímavých kouzel s obaly. Výrobce Procter & Gamble přišel na trh s novým a větším balení gelových kapslí Ariel Allin1 Pods. Nové balení obsahuje 33 kapslí, jen o tři víc než starší, ale plastové balení se zvětšilo o pětinu až čtvrtinu. Firma se k produktu, který vidíte v následujícím snímku, zatím nevyjádřila.

Foto: Zerowasters Kvůli třem kapslím navíc se obal Arielu zvětšil až o čtvrtinu.

Vzduchový polštář, který není na první pohled vidět, mají i některá balení potravin. Typickým příkladem jsou smažené brambůrky a některé cukrovinky.

Tradiční sušenky značky Opavia Esíčka jsou v samostatném plastovém sáčku, umístěném v papírové krabici. Pokud se do sáčku podíváte, zjistíte, že samotné sušenky zaberou sotva polovinu boxu.

Sušenky vyrábí v Lovosicích společnost Mondelez International. Výroba běží na stejné lince jako jiné produkty, výrobek se balí automaticky a cílem firmy je stroje mezi přejezdy co nejméně rekonfigurovat. „Tím se snižují výrobní náklady a zvyšuje efektivita výroby, která je důležitá také v souvislosti s nárůstem cen vstupů výroby,“ vysvětluje mluvčí Jiří Šebek.

Foto: Štěpán Horáček, Seznam Zprávy Kdyby mělo být balení sušenek menší, linka by vyráběla pomaleji.

Na balení má podle firmy vliv tvar sušenek, sypná hustota a další vlastnosti. Například sušenky Bebe Dobré ráno využívají 95 procent prostoru balení, což je dáno i tím, že mají pevný tvar. Volně sypaný výrobek, jako jsou Esíčka, mají pokaždé trochu jiný tvar, což by prý při menším balení komplikovalo plynulost na automatické lince.

„Pokud by byl výrobek zabalen způsobem, jaký ukazujete na fotografii, nebylo by patrně možné jej při vysoké rychlosti a automatizaci balení do krabičky vložit,“ dodal Šebek. Vzduch v sáčku navíc podle něj sušenky chrání proti případnému mechanickému poškození při manipulaci.

Obaly uzenin v loňském roce zmenšoval výrobce MP Krásno. Hlavním úskalím při cestě za menšími obaly, které firma uvádí, je výběr vhodné formy (vaničky), aby se do ní vešly různé tvary a rozměry uzenin.

„Vzhledem k milionovým investicím do balících linek, není možné, aby měl každý salám speciální formu. Jednak by to bylo vzhledem k velké šíři sortimentu velmi nákladné na pořízení, na prostor, ale i manipulaci ve výrobě,“ říká šéf marketingu Michal Tkadlec.

To však není všechno. Linky musí být zastupitelné, protože potravinářské firmy si nemohou dovolit velké výpadky. Obaly uzenin podle Tkadlece vyžadují také určitý volný prostor kvůli použití ochranné atmosféry, která obsahuje plyny, napomáhající trvanlivosti výrobků. MP Krásno se nicméně podařilo některé obaly zmenšit až o pětinu.

Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy Žvýkačky Orbit. Téměř polovina prostoru dózy je nevyužita.

Kolik prostoru potřebují ke svému životu žvýkačky? Plastová dóza Orbit je osm centimetrů vysoká, ale téměř polovinu tvoří vzduch. Výrobce Mars Czech tentokrát velikost obalu nevysvětluje technologiemi. Říká, že balení je praktické v autě a zákazníci by obal měli používat opakovaně.

„Velikost obalu je navržena tak, aby přesně pasovala do prostoru většiny držáků, kam běžně spotřebitelé žvýkačky ukládají (příkladem může být držák v automobilu). I díky tomu je pro spotřebitele jeho používání pohodlné a komfortní. Obal je záměrně vyráběn z trvanlivého a pevnějšího materiálu a má sloužit delší dobu, nikoli jednorázově,“ napsala na dotaz redakce mluvčí Mars Czech pro střední Evropu Zuzana Lošáková.