Největší projekt od doby faraonů. Egypt mění poušť na úrodná pole

Země, která musí zajistit potraviny pro 110 milionů lidí, je do velké míry závislá na dovozech ukrajinské a ruské pšenice a dalších plodin, jejichž export se výrazně zpomalil a prodražil. Inflace v potravinách a nápojích v zemi faraonů podle serveru Statista.com od dubna 2021 do letošního dubna vzrostla z nuly na 54 procent.

Společnost Lindsay před dvěma lety prodala egyptské vládě na projekt New Delta 1200 zavlažovacích systémů. Zavlažovat budou rozsáhlá kruhová pole až o velikosti stovek hektarů, kde dřív nebylo nic. Žádná voda, jen písek. „Všechny stroje jsou napojeny do centrálního řídicího systému. Pokud byste měli takové množství strojů ovládat lidmi, bylo by to velmi, velmi drahé,“ dodal.