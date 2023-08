Přichází ochlazení. Postrachem českých aukcí jsou padělky

Také česká komunita lidí, kteří jsou ochotní utrácet za umění nemalé částky a stále lépe dokáží rozpoznat jeho hodnotu, se rozšiřuje. Navíc sběratelé a investoři bohatnou a na nákupy umění mají více peněz než v minulosti. Do hry také zasahuje mladá generace investorů, kteří mají k dispozici částky doplněné šesti nulami.

„Kromě toho je myslím důležitou změnou i demografická skladba nových zájemců o nákup umění. Jsou to převážně mladí lidé, mileniálové a zástupci generace Z, často s kreativním, start-upovým backgroundem, mají blízko ke kryptu a větší odolnost vůči riziku. I to hraje svou roli,“ říká Valérie Horváth, art specialistka J&T Banky.

„Většina majitelů si nepřeje zveřejňovat, co tady mají přesně uskladněno, takže mohu mluvit jen obecně,“ vysvětluje Rohan. „Jsou to vysoké hodnoty, v některých případech i nevyčíslitelné hodnoty.“

To, co zmiňoval galerista Rohan, potvrzují i data shrnutá v letošním J&T Bank Reportu. Obsáhlý průzkum oslovil necelých osm stovek sběratelů, vlastníků umění, prodejce umění a experty mimo jiných s dotazem, co podle jejich názoru akceleruje trh.