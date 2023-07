Co se stalo v českých kempech. Dovolená za cenu Egypta, přesto zájem veliký

„Máte ‚wifinu‘?“ to je otázka, kterou někteří hosté zahájí konverzaci, když se přijdou ubytovat k okénku v Kempu Měruše u Veselí nad Lužnicí. Obsluhu to už vůbec nepřekvapí.

Sedmihorky se tak chystají pokrýt připojením Wi-Fi celou louku, na které jsou hosté ubytováni. „Někteří se občas potřebují připojit a udělat něco do práce, a tak očekávají stabilní internetový signál,“ říká Bém. Lidé si rychle zvykají na větší komfort a je to vidět i v dalším detailu: „Přibývá lidí s velkými stany. Požadavek na elektrickou přípojku je skoro samozřejmostí. U většiny luk proto máme sloupky s elektřinou a potom stačí kabel. Někteří si rádi 120 Kč za den připlatí. Napájí třeba malou ledničku,“ popsal trend.

„V červnu tady bylo vždycky dost lidí a rybářů, ale letos jestli je tu 10 hostů, tak je to dost. Skoro se tu se ženou bojíme,“ líčí předchozí období majitel Autocampu Oasa na Třeboňsku Jiří Soukup. A má pro to zajímavé vysvětlení: „Je to mezinárodní situací, lidé mají jiné starosti než jezdit do kempu. Letos je to extrémně ovlivněné Putinem. Lidé mají půjčky, přišli o zaměstnání, nemají peníze,“ uvedl.