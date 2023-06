Češi chtějí reformu penzí, ale později do důchodu ani náhodou, ukázal průzkum

Přes 70 procent obyvatel Česka se shodne na tom, že je zapotřebí udělat nějaký výrazný zásah do důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný. Vychází to z nového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi, která data zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce.

Na konkrétních opatřeních se ale Češi shodují méně. Navýšení minimálních odvodů pro živnostníky a takzvaných „dohodářů“ má podporu 61 % obyvatel. Polovina dotázaných je pro zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu.

Naopak 57 % lidí nesouhlasí s tím, že by nové důchody měly být nižší a Češi by si měli více spořit například dalším penzijním připojištěním. S návrhem souhlasí pouze 41 % obyvatel. Nejvíce respondentů, konkrétně 68 %, nesouhlasí s navázáním věku odchodu do důchodu s věkem dožití, což chystá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).