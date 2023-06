Cash Only: Pro investice na lepší důchod musí Češi do ciziny

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Současně vláda chystá malou revoluci ve spoření na penzi, kde chce daňovými úlevami motivovat lidi k tomu, aby investovali na kapitálových trzích. Už příští týden by měl kabinet projednat návrh zákona , který výrazně zvedne slevu na daních těm, kteří si budou formou investic dlouhodobě spořit na penzi. Podle návrhu získají úlevu ti, kteří budou část svých volných peněz investovat alespoň deset let a vybrat si je budou moci nejdříve v 60 letech.

Když už vláda chce, aby lidé více investovali, měla by podporovat i rozvoj kapitálového trhu v Česku. To ovšem nedělá, i když by mohla. Místo toho, aby vláda přemýšlela o prodeji některých státních firem i přes kapitálový trh, chystá se s ČEZ udělat pravý opak. Stát má přitom podíly v celé řadě dalších firem, namátkou Letiště Praha, Budvar, Česká pošta, Lesy ČR a další, které by alespoň částečně mohla na burze prodat. Stejně tak řada měst.