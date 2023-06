Pražská burza stojí na ČEZu. Jeho stažení by mělo pro trh vážné důsledky

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Akcie energetického podniku ČEZ mají na pražské burze dlouholetou historii. S cennými papíry tohoto podniku se v Praze obchoduje od 15. června 1993 a titul ČEZ tvoří klíčový pilíř domácí burzy. Dokládá to jeho více než pětinová váha v rámci hlavního indexu PX, ale i denní objemy obchodování překračující stovky milionů korun.

Akcie ČEZu jsou zároveň synonymem stability a likvidity zdejšího akciového trhu. Jenže tomu všemu by mohl být možná už brzy konec. Vláda si totiž návrhem Zákona o přeměnách společností a družstev postupně umetá cestičku k plnému ovládnutí podniku. Otázkou pak zůstává, co by s podnikem zamýšlela, a to i v kontextu jeho silné pozice na burze.

Spekuluje se o více variantách. Stát by podnik „rozřízl“ na několik částí, přičemž některé z nich by na burze mohly zůstat. V tomto kontextu se asi nejčastěji skloňují segmenty Distribuce včetně zelené části. Naopak nejziskovější segment Výroba by skončil ve vlastnictví státu a mohl by být stažen z burzy.

Hovoří se ale také o možném kompletním stažení akcií podniku z burzy, což je ovšem nejspíše krajní varianta, která by podle odborníků zasadila značnou trhlinu tuzemskému kapitálovému trhu. Výrazně by se zároveň snížila atraktivita hlavního trhu burzy, index by přitom postrádal různorodost titulů, což je problém i při současném stavu.

Atraktivita fuč

Kritikem návrhu je například investor a minoritní akcionář ČEZu Jaroslav Šura, podle nějž by kompletní stažení podniku z burzy bylo posledním „hřebíčkem do rakve“.

„ČEZ byl vždycky brán jako vlajková loď burzy, trošku mu mohla konkurovat Erste Group. Pokud takového lídra z burzy stáhnete, zbydou vám tam v podstatě jen banky a tabák (Philip Morris – pozn. red.). Nevidím pak důvod, proč by sem měl zahraniční investor chodit,“ říká Šura pro SZ Byznys s tím, že po odchodu Avastu by tak kromě technologické firmy burza postrádala rovněž významného energetického hráče.

Podobně to vidí i výkonný ředitel Raiffeisen investiční společnosti Michal Ondruška, podle nějž by stažení akcií z obchodování vedlo k významnému snížení celkové tržní kapitalizace českého akciového trhu. Ta v současné době převyšuje bilion korun.

„To by samozřejmě nebyla příznivá zpráva. Z pohledu domácích, ale zejména zahraničních investorů by tak segment českých akcií dále posílil svoji roli okrajového trhu,“ říká Ondruška pro SZ Byznys. Nepředpokládá však, že by akcie ČEZu byly kompletně z trhu staženy. Vyčleněná „zelená“ část firmy včetně Distribuce by se podle něj mohla na burze dále obchodovat.

Útěchou Distribuce?

Analytička Anna Píchová ze společnosti Cyrrus si však nemyslí, že by část Distribuce byla pro investory dostatečnou útěchou. „Ideální by samozřejmě bylo, kdyby ČEZ na burze zůstal celý, pokud by měla burza v Praze zůstat pro investory atraktivní,“ říká pro SZ Byznys. Upozorňuje také, že potenciální odchod podniku z burzy by znamenal značné snížení likvidity a ztrátu atraktivity kvůli absenci zajímavých a velkých firem.

„Na burze by nezůstal téměř žádný titul s dostatečnou likviditou kromě Erste a Komerční banky. Většinou jsou burzy takovou výkladní skříní ekonomik, v Česku tomu ale tak není a obecně tady chybí vůle firem vůbec na burzu vstoupit,“ připomíná analytička.

Akciový analytik Cuong Manh Le z Patria Finance se domnívá, že atraktivita a další smysl burzy je podmíněn tím, že by se na ní nadále obchodoval alespoň segment Distribuce, který je druhým největším v ČEZu z hlediska ziskovosti.

„I přesto oddělení největšího segmentu Výroba od zbytku společnosti by se zcela jistě projevilo v silném poklesu její tržní kapitalizace. To by se dle mého názoru následně odrazilo i v nižší obchodovanosti tohoto titulu,“ říká pro SZ Byznys.

Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky dodává, že obecně stažení jakéhokoli titulu není pro burzu příznivou zprávou. V případě ČEZu by to podle něj bylo navíc umocněno faktem, že za poslední rok průměrný denní objem obchodů s akciemi ČEZu tvoří přes polovinu celé burzy.

„To by byla pro tuzemskou burzu opravdu citelná ztráta,“ říká analytik redakci SZ Byznys, podle nějž je těžké odhadovat, jakým způsobem nebo zda vůbec k rozdělení energetického podniku dojde. „Jakékoli informace na toto téma budou mít charakter podstatné kurzotvorné zprávy, které ovlivní cenu akcie ČEZu. Budou to opravdu naprosto zásadní informace,“ shrnuje.

Mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík redakci SZ Byznys sdělil, že burza dává smysl za každé situace. Tedy i v případě, že by z ní byl ČEZ stažen.