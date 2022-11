Nebývalá kritika: ČNB si myje nad inflací ruce, vzkázal Rusnok svým bývalým kolegům

„Teď už je výše sazeb tak trochu jedno. Ta bitva se hrála na přelomu loňského a letošního roku. Správný krok byl sazby zvyšovat na začátku, teď hrajeme už jen o to, jestli bude ČNB utrácet více nebo méně za obranu kurzu koruny. Teď už to bude vždycky nákladné,“ říká ekonom a bývalý člen bankovní rady Lubomír Lízal.

Naopak podle bývalého guvernéra Miroslava Singera je současná 7procentní sazba dostatečná, ekonomika totiž podle něj už zpomaluje: „Zprávy z ekonomiky svědčí o tom, že se ochlazuje. Stejně tak zprávy o vývoji cen jsou pod tím, co ČNB očekávala. Je to očekávané rozhodnutí.“

Podle Rusnoka si ČNB takovými vyjádřeními myje ruce nad svým hlavním posláním, tedy udržovat cenovou stabilitu. „Ano, myje. Je to falešné vidění. ČNB má jasný mandát, má ho mimořádně silný, nikdo ji nevolí. Má léčbu inflace dělat s maximálním nasazením. Odvolávat se na to, že vláda má šetřit, je mimo realitu. Vláda se chová podle politického cyklu. Je sice třeba přijít s konceptem konsolidace veřejných financí, ale za rok, za rok a půl to nic nemění.“

Také podle ekonoma Lubomíra Lízala je boj s inflací čistě úkolem centrálních bankéřů: „Nemístný alibismus. Úkolem ČNB je neohlížet se na vládu. Ne ji hezky prosit a spoléhat, že to udělá. Proto mají centrální banky nezávislost. Pokud banka čeká, že se vláda umravní, to nemůže fungovat. Politici mají tendenci rozdávat nad to, co mají,“ vadí Lízalovi.