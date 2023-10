Co se stane se světem, když si Čína kýchne? Otřese se, ale nepadne

Slabá poptávka v Číně také znamená, že tamní ceny zůstanou nízké. Z pohledu západních spotřebitelů by to byl vítaný způsob omezení rostoucích cen, který by nezahrnoval další zvyšování úrokových sazeb.

Odhaduje se, že za posledních 10 let Čína investovala více než bilion dolarů do obrovských infrastrukturních projektů známých jako iniciativa Pásmo a stezka.

Současně ale do Číny každý měsíc cestuje proud úředníků USA a EU, aby pokračovali v jednáních o dvoustranném obchodu. Pravdou totiž je, že málokdo skutečně ví, co se skrývá „v mezeře“ mezi čínskou rétorikou a čínskou politikou, tvrdí BBC.

Jde o to, že pokud se ukáže, jak tvrdí Rajah, že čínský „hospodářský zázrak je u konce“, pak by se reakce komunistické strany „mohla ukázat jako skutečně velmi důsledná“.

Existuje však mnoho lidí, kteří tuto představu odmítají, včetně amerického prezidenta Joea Bidena. Na otázku ohledně této možnosti BBC odpověděl, že čínský vůdce Si má v současné době „plné ruce práce“ s řešením ekonomických problémů země. „Nemyslím si, že to způsobí, že by Čína napadla Tchaj-wan, ba naopak. Čína pravděpodobně nemá stejnou kapacitu jako dříve,“ řekl Biden.

Dozvuky roku 2008 tak vyvolaly u některých analytiků obavy z tzv. finanční nákazy. K tomu patří i noční můra, že by krize na čínském trhu s nemovitostmi vedla k naprostému kolapsu čínské ekonomiky, který by vyvolal finanční pád po celém světě.

Přesto ale vidí riziko v propojenosti ekonomických systémů. „Jsme globálně propojeni,“ říká. „Když nefunguje jeden z velkých motorů růstu, ovlivní to i nás ostatní. A často to ovlivní i nás ostatní způsobem, který jsme nečekali.“

„Neznamená to, že si myslím, že nás čeká opakování roku 2008, ale jde o to, že to, co se někdy jeví jako lokální, domácí problémy, může mít vliv na nás všechny. A to i způsobem, který bychom si nedokázali představit.“