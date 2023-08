Čína „vyřešila“ problém mladých bez práce. Přestala zveřejňovat jejich počty

Čínská vláda uvedla, že již nebude zveřejňovat měsíční údaje o nezaměstnanosti mladých lidí, která se v letošním roce měsíc po měsíci zvyšuje. Mezi lidmi ve věku 16 až 24 let se míra nezaměstnanosti v červnu vyšplhala na rekordních 21,3 procenta a celková nezaměstnanost podle úterních čerstvých údajů vzrostla na 5,3 procenta.

Mluvčí tamního statistického úřadu Fu Linghui uvedl, že kvůli ekonomickým a sociálním změnám úřad „přehodnotí způsob výpočtu“. Podle zahraničních agentur je to další škraloup druhé největší světové ekonomiky, která letos roste výrazně pomaleji, než si vláda v Pekingu naplánovala.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí v Číně se za poslední čtyři roky zdvojnásobila. Toto období bylo charakteristické ekonomickou nestabilitou země vyvolanou nulovou tolerancí vůči koronaviru, kterou Peking zavedl. Čínský boj s covidem totiž znamenal totální karanténu a izolaci pro miliony lidí a tvrdě dopadl na tamní firmy. Čínské podniky se z tohoto důvodu obávaly přijímat nové zaměstnance a mnoho studentů zároveň přerušilo studium. Bylo tak pro ně obtížné získat stáž, která posléze často vedla k nabídce práce, popisuje deník The New York Times.

„V Číně je kolem toho dokonce celý byznys, kdy podnikavci za úplatu studentovi vydají potvrzení, že mají zaměstnání v okamžiku, kdy vysokoškolské studium dokončí. Jde to až do takových detailů, že pokud univerzita zatelefonuje do té konkrétní firmy, ta jim skutečně potvrdí, že dotyčný u nich bude pracovat,“ dále popisuje praxi, která tamním studentům vůbec dovolí školu dokončit.